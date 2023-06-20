Копейное печенье из манки: можно готовить хоть каждый день
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Готовить такую выпечку очень просто
Мы рассказывали, как готовить вкусные рогалики к чаю. Если любите домашнюю выпечку, обратите внимание на этот рецепт печенья из манки.
Нежный десерт готовится очень просто из простых ингредиентов. Да и в супернавыках не нуждается.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- сахарная пудра – 200 г;
- сахар – 125 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- масло растительное – 125 мл;
- манная крупа – 450 г;
- густой джем – 1 ст. л.;
- соль – щепотка
- кефир – 125 г;
- цедра одного лимона.
Способ приготовления:
- В миске соединяем яйца с сахаром и растительным маслом. Перемешиваем тщательно, до растворения песчинок. Добавляем варенье и кефир, взбиваем до однородности.
- Снимаем лимонную цедру. Добавляем цедру, соль, разрыхлитель и манную крупу.
- Замешиваем тесто. Оставляем его на 10 минут до набухания манной крупы. Затем еще раз вымешиваем в эластичное состояние.
- Делим готовое тесто его на 20 равных частей. Формируем из них шарики. Обваливаем их в сахарной пудре.
- Выкладываем, слегка прижимая, на застеленный пергаментом противень. Выпекаем около 15 минут в духовке, разогретой заранее до 200 градусов.
Печенье получается ароматное, красивое и нежное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с майонезом.