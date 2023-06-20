Копейное печенье из манки: можно готовить хоть каждый день

Готовить такую выпечку очень просто

Мы рассказывали, как готовить вкусные рогалики к чаю. Если любите домашнюю выпечку, обратите внимание на этот рецепт печенья из манки.

Нежный десерт готовится очень просто из простых ингредиентов. Да и в супернавыках не нуждается.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

сахарная пудра – 200 г;

сахар – 125 г;

разрыхлитель – 10 г;

масло растительное – 125 мл;

манная крупа – 450 г;

густой джем – 1 ст. л.;

соль – щепотка

кефир – 125 г;

цедра одного лимона.

Способ приготовления:

В миске соединяем яйца с сахаром и растительным маслом. Перемешиваем тщательно, до растворения песчинок. Добавляем варенье и кефир, взбиваем до однородности. Снимаем лимонную цедру. Добавляем цедру, соль, разрыхлитель и манную крупу. Замешиваем тесто. Оставляем его на 10 минут до набухания манной крупы. Затем еще раз вымешиваем в эластичное состояние. Делим готовое тесто его на 20 равных частей. Формируем из них шарики. Обваливаем их в сахарной пудре. Выкладываем, слегка прижимая, на застеленный пергаментом противень. Выпекаем около 15 минут в духовке, разогретой заранее до 200 градусов.

Печенье получается ароматное, красивое и нежное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с майонезом.