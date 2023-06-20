Укр

Копейное печенье из манки: можно готовить хоть каждый день

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Идеальное печенье к чаю или кофе Новость обновлена 20 июня 2023, 14:20
Идеальное печенье к чаю или кофе. Фото Бабушкины рецепты

Готовить такую выпечку очень просто

Мы рассказывали, как готовить вкусные рогалики к чаю. Если любите домашнюю выпечку, обратите внимание на этот рецепт печенья из манки.

Нежный десерт готовится очень просто из простых ингредиентов. Да и в супернавыках не нуждается.

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • сахарная пудра – 200 г;
  • сахар – 125 г;
  • разрыхлитель – 10 г;
  • масло растительное – 125 мл;
  • манная крупа – 450 г;
  • густой джем – 1 ст. л.;
  • соль – щепотка
  • кефир – 125 г;
  • цедра одного лимона.

Способ приготовления:

  1. В миске соединяем яйца с сахаром и растительным маслом. Перемешиваем тщательно, до растворения песчинок. Добавляем варенье и кефир, взбиваем до однородности.
  2. Снимаем лимонную цедру. Добавляем цедру, соль, разрыхлитель и манную крупу.
  3. Замешиваем тесто. Оставляем его на 10 минут до набухания манной крупы. Затем еще раз вымешиваем в эластичное состояние.
  4. Делим готовое тесто его на 20 равных частей. Формируем из них шарики. Обваливаем их в сахарной пудре.
  5. Выкладываем, слегка прижимая, на застеленный пергаментом противень. Выпекаем около 15 минут в духовке, разогретой заранее до 200 градусов.

Печенье получается ароматное, красивое и нежное. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье с майонезом.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Выпечка #Десерт #Тесто