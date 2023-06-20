Копійчане печиво з манки: можна готувати хоч щодня
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Готувати таку випічку дуже просто
Ми розповідали, як готувати смачні рогалики до чаю. Якщо любите домашню випічку, зверніть увагу на цей рецепт печива з манки.
Ніжний десерт готується дуже просто і з простих інгредієнтів. Та й супернавичок не потребує.
Інгредієнти:
- яйця – 2 шт.;
- цукрова пудра – 200 г;
- цукор – 125 г;
- розпушувач – 10 г;
- олія рослинна – 125 мл;
- манна крупа – 450 г;
- густий джем – 1 ст. л.;
- сіль – дрібка
- кефір – 125 г;
- цедра одного лимона.
Спосіб приготування:
- В мисці з’єднуємо яйця з цукром та олією. Перемішуємо ретельно, до розчинення піщинок. Додаємо варення та кефір, збиваємо до однорідності.
- Знімаємо лимонну цедру. Додаємо цедру, сіль, розпушувач та манну крупу.
- Замішуємо тісто. Залишаємо його на 10 хвилин до набухання манної крупи. Потім ще раз вимішуємо до еластичного стану.
- Ділимо готове тісто його на 20 рівних частин. Формуємо з них кульки. Обвалюємо їх в цукровій пудрі.
- Викладаємо, злегка притискаючи, на застелене пергаментом деко. Випікаємо близько 15 хвилин у духовці, розігрітій заздалегідь до 200 градусів.
Печиво виходить ароматне, красиве та ніжне. Також ми розповідали, як приготувати смачне печиво з майонезом.