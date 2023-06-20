Копійчане печиво з манки: можна готувати хоч щодня

Готувати таку випічку дуже просто

Ми розповідали, як готувати смачні рогалики до чаю. Якщо любите домашню випічку, зверніть увагу на цей рецепт печива з манки.

Ніжний десерт готується дуже просто і з простих інгредієнтів. Та й супернавичок не потребує.

Інгредієнти:

яйця – 2 шт.;

цукрова пудра – 200 г;

цукор – 125 г;

розпушувач – 10 г;

олія рослинна – 125 мл;

манна крупа – 450 г;

густий джем – 1 ст. л.;

сіль – дрібка

кефір – 125 г;

цедра одного лимона.

Спосіб приготування:

В мисці з’єднуємо яйця з цукром та олією. Перемішуємо ретельно, до розчинення піщинок. Додаємо варення та кефір, збиваємо до однорідності. Знімаємо лимонну цедру. Додаємо цедру, сіль, розпушувач та манну крупу. Замішуємо тісто. Залишаємо його на 10 хвилин до набухання манної крупи. Потім ще раз вимішуємо до еластичного стану. Ділимо готове тісто його на 20 рівних частин. Формуємо з них кульки. Обвалюємо їх в цукровій пудрі. Викладаємо, злегка притискаючи, на застелене пергаментом деко. Випікаємо близько 15 хвилин у духовці, розігрітій заздалегідь до 200 градусів.

Печиво виходить ароматне, красиве та ніжне. Також ми розповідали, як приготувати смачне печиво з майонезом.