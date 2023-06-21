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Вкусная визитка столицы: как приготовить легендарное киевское сухое варенье по старинному рецепту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Знаменитое киевское сухое варенье
Знаменитое киевское сухое варенье. Фото smak.ua

Оказывается, приготовить эту сладость можно самостоятельно

Когда мы думаем о варенье, на ум сразу приходит баночка, наполненная яркими ягодами или фруктами, сваренными с сахаром. Мы привыкли смаковать любимое варенье с чаем или добавлять его в домашнюю выпечку. А что, если варенье может быть сухим?

Именно такое сухое варенье от киевского предпринимателя Николая Балабухи прославилось настолько, что стало популярным не только на Родине, но и в странах Европы. Представители знатных семей – гости из Парижа, Вены, Италии по дороге всегда специально заезжали в Киев, чтобы купить эти сладости. К сожалению, с приходом большевиков бизнес цеха Николая Балабуха были ликвидированы, а рецепт киевского сухого варенья со временем незаслуженно забыт. Но вместе с "Це Смак" вспомним эти когда-то известные сладости.

Как приготовить киевское сухое варенье

Ингредиенты:

  • ягоды – 2,5 кг;
  • сахар – 1,25 кг;
  • вода – 2 л.

Способ приготовления:

  1. Ягоды переберите, удалите плодоножки, ягоды промойте. Если у вас вишни и черешни – удалите косточки.
  2. Переложите ягоды в глубокий таз, оставьте в час, чтобы пустили сок. Через час отбросьте ягоды на сито.
  3. В ягодный сироп влейте воду, доведите до кипения, варите 5-7 минут, снимая пену.
  4. Еще раз слейте сироп, ягоды в один слой выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте на 5-6 часов в духовку сушиться при 40-50 градусах. Эту процедуру можно проводить и на солнце, и в специальной сушилке.
  5. Высушенные ягоды обваляйте в сахаре.

Такое сухое варенье обязательно полюбят все – и дети, и взрослые. Сладости можно использовать также в качестве начинки для домашней выпечки. Приятного аппетита!

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#Рецепт #Варенье #Готовим дома