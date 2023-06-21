Смачна візитка столиці: як приготувати легендарне київське сухе варення за старовинним рецептом

Виявляється, приготувати цю насолоду можна самостійно

Коли ми думаємо про варення, на думку відразу спадає баночка, наповнена яскравими ягодами або фруктами, звареними з цукром. Ми звикли смакувати улюблене варення з чаєм або додавати його до домашньої випічки. А що, якщо варення може бути сухим?

Саме таке сухе варення від київського підприємця Миколи Балабухи прославилося настільки, що стало популярним не лише на Батьківщині, а й у країнах Європи. Представники знатних сімей – гості з Парижа, Відня, Італії дорогою завжди спеціально заїжджали до Києва, щоб купити ці солодощі. На жаль, із приходом більшовиків бізнес цеху Миколи Балабуха було ліквідовано, а рецепт київського сухого варення згодом незаслужено забуте. Але разом із "Це Смак" згадаємо ці колись відомі солодощі.

Як приготувати київське сухе варення

Інгредієнти:

ягоди – 2,5 кг;

цукор – 1,25 кг;

вода – 2 л.

Спосіб приготування:

Ягоди переберіть, видаліть плодоніжки, ягоди промийте. Якщо у вас вишні та черешні – видаліть кісточки. Перекладіть ягоди в глибокий таз, залиште за годину, щоб пустили сік. За годину відкиньте ягоди на сито. У ягідний сироп влийте воду, доведіть до кипіння, варіть 5-7 хвилин, знімаючи піну. Ще раз злийте сироп, ягоди в один шар викладіть на лист, застелений пергаментом, і відправте на 5-6 годин в духовку сушитися при 40-50 градусах. Цю процедуру можна проводити і на сонці, і у спеціальній сушарці. Висушені ягоди обваляйте у цукрі.

Таке сухе варення обов’язково полюблять усі – і діти, і дорослі. Солодощі можна використовувати також як начинку для домашньої випічки. Смачного!