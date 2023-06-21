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Смачна візитка столиці: як приготувати легендарне київське сухе варення за старовинним рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Знамените київське сухе варення
Знамените київське сухе варення. Фото smak.ua

Виявляється, приготувати цю насолоду можна самостійно

Коли ми думаємо про варення, на думку відразу спадає баночка, наповнена яскравими ягодами або фруктами, звареними з цукром. Ми звикли смакувати улюблене варення з чаєм або додавати його до домашньої випічки. А що, якщо варення може бути сухим?

Саме таке сухе варення від київського підприємця Миколи Балабухи прославилося настільки, що стало популярним не лише на Батьківщині, а й у країнах Європи. Представники знатних сімей – гості з Парижа, Відня, Італії дорогою завжди спеціально заїжджали до Києва, щоб купити ці солодощі. На жаль, із приходом більшовиків бізнес цеху Миколи Балабуха було ліквідовано, а рецепт київського сухого варення згодом незаслужено забуте. Але разом із "Це Смак" згадаємо ці колись відомі солодощі.

Як приготувати київське сухе варення

Інгредієнти:

  • ягоди – 2,5 кг;
  • цукор – 1,25 кг;
  • вода – 2 л.

Спосіб приготування:

  1. Ягоди переберіть, видаліть плодоніжки, ягоди промийте. Якщо у вас вишні та черешні – видаліть кісточки.
  2. Перекладіть ягоди в глибокий таз, залиште за годину, щоб пустили сік. За годину відкиньте ягоди на сито.
  3. У ягідний сироп влийте воду, доведіть до кипіння, варіть 5-7 хвилин, знімаючи піну.
  4. Ще раз злийте сироп, ягоди в один шар викладіть на лист, застелений пергаментом, і відправте на 5-6 годин в духовку сушитися при 40-50 градусах. Цю процедуру можна проводити і на сонці, і у спеціальній сушарці.
  5. Висушені ягоди обваляйте у цукрі.

Таке сухе варення обов’язково полюблять усі – і діти, і дорослі. Солодощі можна використовувати також як начинку для домашньої випічки. Смачного!

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