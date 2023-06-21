Лучший, чем "Оливье": рецепт фантастического праздничного салата
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеальное сочетание, особенно если классический "Оливье" надоел
Классический салат "Оливье" — постоянный участник застолий и празднований. Но если его вкус успел вам немного надоесть, обратите внимание на другую закуску. Этот салат немного похож на "Оливье", ведь в его составе есть вареные овощи, но еще вкуснее.
В состав не входят яйца, а вместо соленых огурцов добавляются маринованные грибы. А еще вместо горошка использована кукуруза, которая делает вкус блюда слаще и оригинальнее.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Морковь — 2 шт
- Колбаса вареная — 400 г
- Грибы маринованные — 250-300 г
- Консервированная кукуруза.
- Зелень – пучок
- Майонез — 100 г
- Соль, перец — по вкусу
Способ приготовления:
- Картошку и морковь отвариваем. Охлаждаем и чистим. Нарезаем средним кубиком вместе с вареной колбасой.
- Для удобства все нарезанное сразу складываем в миску. Туда же кладем маринованные грибы, изрезанные небольшими кусочками.
- Консервированную кукурузу отбрасываем на сито, чтобы жидкость стекала. В это время моем и нарезаем свежую зелень. Тоже добавляем вместе с сухой кукурузой.
- Смесь заправляем майонезом, добавляем соль и перец. Все перемешиваем.
Салат получается вкусным, сытным и сочным. Также мы рассказывали, как готовить вкусную закуску к праздничному столу.