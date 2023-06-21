Лучший, чем "Оливье": рецепт фантастического праздничного салата

Идеальное сочетание, особенно если классический "Оливье" надоел

Классический салат "Оливье" — постоянный участник застолий и празднований. Но если его вкус успел вам немного надоесть, обратите внимание на другую закуску. Этот салат немного похож на "Оливье", ведь в его составе есть вареные овощи, но еще вкуснее.

В состав не входят яйца, а вместо соленых огурцов добавляются маринованные грибы. А еще вместо горошка использована кукуруза, которая делает вкус блюда слаще и оригинальнее.

Ингредиенты:

Картофель — 500 г

Морковь — 2 шт

Колбаса вареная — 400 г

Грибы маринованные — 250-300 г

Консервированная кукуруза.

Зелень – пучок

Майонез — 100 г

Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

Картошку и морковь отвариваем. Охлаждаем и чистим. Нарезаем средним кубиком вместе с вареной колбасой. Для удобства все нарезанное сразу складываем в миску. Туда же кладем маринованные грибы, изрезанные небольшими кусочками. Консервированную кукурузу отбрасываем на сито, чтобы жидкость стекала. В это время моем и нарезаем свежую зелень. Тоже добавляем вместе с сухой кукурузой. Смесь заправляем майонезом, добавляем соль и перец. Все перемешиваем.

Салат получается вкусным, сытным и сочным. Также мы рассказывали, как готовить вкусную закуску к праздничному столу.