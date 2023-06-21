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Лучший, чем "Оливье": рецепт фантастического праздничного салата

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Сытный салат, который еще и готовится несложно
Сытный салат, который еще и готовится несложно. Фото Голая Правда

Идеальное сочетание, особенно если классический "Оливье" надоел

Классический салат "Оливье" — постоянный участник застолий и празднований. Но если его вкус успел вам немного надоесть, обратите внимание на другую закуску. Этот салат немного похож на "Оливье", ведь в его составе есть вареные овощи, но еще вкуснее.

В состав не входят яйца, а вместо соленых огурцов добавляются маринованные грибы. А еще вместо горошка использована кукуруза, которая делает вкус блюда слаще и оригинальнее.

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г
  • Морковь — 2 шт
  • Колбаса вареная — 400 г
  • Грибы маринованные — 250-300 г
  • Консервированная кукуруза.
  • Зелень – пучок
  • Майонез — 100 г
  • Соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Картошку и морковь отвариваем. Охлаждаем и чистим. Нарезаем средним кубиком вместе с вареной колбасой.
  2. Для удобства все нарезанное сразу складываем в миску. Туда же кладем маринованные грибы, изрезанные небольшими кусочками.
  3. Консервированную кукурузу отбрасываем на сито, чтобы жидкость стекала. В это время моем и нарезаем свежую зелень. Тоже добавляем вместе с сухой кукурузой.
  4. Смесь заправляем майонезом, добавляем соль и перец. Все перемешиваем.

Салат получается вкусным, сытным и сочным. Также мы рассказывали, как готовить вкусную закуску к праздничному столу.

Теги:
#Рецепт #Салат #Праздничный стол