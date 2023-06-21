Сделают даже простое блюдо ресторанным: основные правила приготовления заправок для салата

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Чем мы привыкли заправлять салаты? Майонезом, сметаной, оливковым или подсолнечным маслом? Но нет вкуснее соуса, чем домашняя заправка.

Именно заправка может превратить несколько смешанных основных овощей в интересное блюдо и придаст вкус. Приготовление хорошей заправки занимает не более нескольких минут и может полностью изменить вкус блюда. Вместе с Shuba раскроем несколько секретов приготовления этого блюда.

Что должно быть в заправке для салата

В кулинарии главное — соблюдение баланса между кислым, соленым и сладким. То же касается приготовления заправки для салата. Обеспечив присутствие ингредиентов с каждым из этих вкусов в правильных пропорциях, вы приготовите вкусную и сытную заправку.

Поэтому для соуса используйте:

кислые ингредиенты (например, сок лимона или лайма, уксус);

соленые ингредиенты (соль или соевый соус);

сладкие ингредиенты (мед, сироп агавы или сахар);

жир — он является основным носителем вкуса и обеспечивает правильную текстуру заправки. Для заправок можно использовать нерафинированное растительное масло (например, оливковое, рапсовое, подсолнечное, семени льна), или масло, которое придаст заправке специфический характер (например, масло из грецких орехов или кунжутное). Можно также использовать и смесь масел;

отдельные ароматизаторы (горчица, свежие или сушеные травы, чеснок, перец чили).

Как правильно смешивать ингредиенты в заправке для салата

Это лучше делать венчиком или ручным блендером. При их отсутствии также подойдет вилка или ложка.

Как правильно хранить заправку для салата

Если вы едите салаты часто, то нет необходимости каждый раз готовить соус заново — можно приготовить в большем количестве за один раз. Она хранится в холодильнике в плотно закрытой емкости около недели.

Как подавать салат с заправкой

Перед смешиванием салата с заправкой убедитесь, что листья салата и другие овощи после мытья тщательно просушены. Также следует заранее убрать лишнюю воду, которая собирается на дне посуды после нарезки некоторых ингредиентов. Благодаря этому сохранится интенсивный вкус соуса. Лучше всего смешивать салат с заправкой непосредственно перед подачей.

Пользуйтесь этими лайфхаками, готовьте любимые заправки и наслаждайтесь. Приятного аппетита!