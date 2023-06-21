Кращий, ніж "Олів'є" : рецепт фантастичного святкового салату

Ідеальне поєднання, особливо якщо класичний "Олів’є" набрид

Класичний салат "Олів’є" — постійний учасник застіль і святкувань. Та, якщо його смак встигнув вам трохи набриднути, зверніть увагу на іншу закуску. Цей салат трохи подібний на "Олів’є", адже у його складі є варені овочі, але ще смачніший.

До складу не входять яйця, а замість солоних огірків додаються мариновані гриби. А ще замість горошку використана кукурудза, яка робить смак страви солодшим та оригінальнішим.

Інгредієнти:

Картопля — 500 г

Морква — 2 шт

Ковбаса варена — 400 г

Гриби мариновані — 250-300 г

Консервована кукурудза — банка

Зелень — пучок

Майонез — 100 г

Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Картоплю та моркву відварюємо. Охолоджуємо їх та чистимо. Нарізаємо середнім кубиком разом із вареною ковбасою. Для зручності все нарізане одразу складаємо в миску. Туди ж кладемо мариновані гриби, порізані невеликими шматочками. Консервовану кукурудзу відкидаємо на сито, щоб рідина стікала. В цей час миємо та нарізаємо свіжу зелень. Теж додаємо — разом із сухою кукурудзою. Суміш заправляємо майонезом, додаємо сіль і перець. Все перемішуємо.

Салат виходить смачним, ситним та соковитим. Також ми розповідали, як готувати смачну баклажанну закуску до святкового столу.