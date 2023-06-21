Кращий, ніж "Олів'є" : рецепт фантастичного святкового салату
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Ідеальне поєднання, особливо якщо класичний "Олів’є" набрид
Класичний салат "Олів’є" — постійний учасник застіль і святкувань. Та, якщо його смак встигнув вам трохи набриднути, зверніть увагу на іншу закуску. Цей салат трохи подібний на "Олів’є", адже у його складі є варені овочі, але ще смачніший.
До складу не входять яйця, а замість солоних огірків додаються мариновані гриби. А ще замість горошку використана кукурудза, яка робить смак страви солодшим та оригінальнішим.
Інгредієнти:
- Картопля — 500 г
- Морква — 2 шт
- Ковбаса варена — 400 г
- Гриби мариновані — 250-300 г
- Консервована кукурудза — банка
- Зелень — пучок
- Майонез — 100 г
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Картоплю та моркву відварюємо. Охолоджуємо їх та чистимо. Нарізаємо середнім кубиком разом із вареною ковбасою.
- Для зручності все нарізане одразу складаємо в миску. Туди ж кладемо мариновані гриби, порізані невеликими шматочками.
- Консервовану кукурудзу відкидаємо на сито, щоб рідина стікала. В цей час миємо та нарізаємо свіжу зелень. Теж додаємо — разом із сухою кукурудзою.
- Суміш заправляємо майонезом, додаємо сіль і перець. Все перемішуємо.
Салат виходить смачним, ситним та соковитим. Також ми розповідали, як готувати смачну баклажанну закуску до святкового столу.