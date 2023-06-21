Зроблять навіть просту страву ресторанною: основні правила приготування заправок для салату

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Чим ми звикли заправляти салати? Майонезом, сметаною, оливковою чи соняшниковою олією? Але немає смачнішого соусу, ніж домашня заправка.

Саме заправка може перетворити кілька змішаних основних овочів на цікаву страву і надасть смаку. Приготування хорошої заправки займає не більше кількох хвилин і може повністю змінити смак страви. Разом із Shuba розкриємо кілька секретів приготування цієї страви.

Що має бути у заправці для салату

У кулінарії головне — дотримання балансу між кислим, солоним та солодким. Те ж саме стосується приготування заправки для салату. Забезпечивши присутність інгредієнтів із кожним із цих смаків у правильних пропорціях, ви приготуєте смачну та ситну заправку.

Тому для соусу використовуйте:

кислі інгредієнти (наприклад, сік лимона чи лайма, оцет);

солоні інгредієнти (сіль чи соєвий соус);

солодкі інгредієнти (мед, сироп агави чи цукор);

жир – він є основним носієм смаку та забезпечує правильну текстуру заправки. Для заправок можна використовувати нерафіновану рослинну олію (наприклад, оливкову, рапсову, соняшникову, насіння льону), або олію, яка надасть заправці специфічного характеру (наприклад, олія з волоських горіхів або кунжутна). Можна також використовувати суміш олій;

окремі ароматизатори (гірчиця, свіжі чи сушені трави, часник, перець чилі).

Як правильно змішувати інгредієнти у заправці для салату

Це краще робити віночком чи ручним блендером. За їх відсутності також підійде вилка або ложка.

Як правильно зберігати заправку для салату

Якщо ви їсте салати часто, то немає необхідності щоразу готувати соус заново — можна приготувати у більшій кількості за один раз. Вона зберігається в холодильнику в щільно закритій ємності близько тижня.

Як подавати салат із заправкою

Перед змішуванням салату із заправкою переконайтеся, що листя салату та інші овочі після миття ретельно просушені. Також слід заздалегідь усунути зайву воду, яка збирається на дні посуду після нарізки деяких інгредієнтів. Завдяки цьому збережеться інтенсивний смак соусу. Найкраще змішувати салат із заправкою безпосередньо перед подачею.

Користуйтеся цими лайфхаками, готуйте улюблені заправки та насолоджуйтесь. Смачного!