Просто пожарьте манку на сковороде: 10 минут - и необычные палочки на тарелке

Это блюдо сделает ваше утро особенным

У всех очень разное представление об идеальной манке. Для кого-то это жидкая каша без комочков, но обязательно со вкусным клубничным вареньем. Другие обожают густую массу, которую буквально ножом нужно резать. Но в любом случае вы представляете манку вареной, не правда ли?

Вот представьте себе: манку можно также пожарить, да еще вкусно! Но сначала вам нужно будет сварить манку на молоке до густой массы, которую затем необходимо обжарить особым способом. Если вы обожаете необычные блюда, то тогда рецепт непревзойденных манных палочек от "Це Смак" именно для вас!

Как приготовить манные палочки на сковороде

Ингредиенты на 3 порции:

манка – 8 ст. л.;

молоко – 0,5 л;

сахар – 3 ст. л.;

соль – 1 ч. л.;

лимонная цедра – 1 ст. л.;

яйцо – 2 шт.;

пшеничная мука – 1 ст. л.;

панировочные сухари – 2 ст. л.;

подсолнечное масло – по своему вкусу;

ванильный сахар – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Вскипятите молоко. Добавьте обычный и ванильный сахар, соль. Добавьте в молоко в несколько подходов манку и лимонную цедру, варите все в течение 2 минут до загустения. Присыпьте поднос мукой. Обычной столовой ложкой перенесите на нее густую манную кашу, формируя заготовки продолговатой формы. Взбейте яйца. Обваляйте каждую заготовку в яичной массе и сухарях. Обжаривайте манные палочки на подсолнечном масле до румяности.

Подавайте такие палочки с вареньем, сметаной, йогуртом или сгущенным молоком и ваш завтрак станет самым успешным за все время. Обязательно сохраните рецепт и радуйте этим блюдом себя и близких.