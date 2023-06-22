Просто посмажте манку на сковороді: 10 хвилин – і незвичайні палички на тарілці

Ця страва зробить ваш ранок особливим

У всіх дуже різне уявлення про ідеальну манку. Для когось це рідка каша без грудочок, але обов’язково зі смачним полуничним варенням. Інші люблять густу масу, яку буквально ножем потрібно різати. Але в будь-якому випадку ви уявляєте манку вареною, чи не так?

Ось уявіть собі: манку можна також посмажити, та ще й смачно! Але спочатку вам потрібно буде зварити манку на молоці до густої маси, яку потім обсмажити особливим способом. Якщо ви любите незвичайні страви, тоді рецепт неперевершених манних паличок від "Це Смак" саме для вас!

Як приготувати палички на сковороді

Інгредієнти на 3 порції:

манка – 8 ст. л.;

молоко – 0,5 л;

цукор – 3 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

лимонна цедра – 1 ст. л.;

яйце – 2 шт.;

пшеничне борошно — 1 ст. л.;

панірувальні сухарі – 2 ст. л.;

соняшникова олія – на свій смак;

ванільний цукор — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Закип’ятіть молоко. Додайте звичайний та ванільний цукор, сіль. Додайте в молоко кілька підходів манку і лимонну цедру, варіть все протягом 2 хвилин до загусання. Присипте тацю борошном. Звичайною столовою ложкою перенесіть на неї густу манну кашу, формуючи заготівлі довгастої форми. Збийте яйця. Обваляйте кожну заготівлю в яєчній масі та сухарях. Обсмажуйте манні палички на олії до рум’яності.

Подавайте такі палички з варенням, сметаною, йогуртом або згущеним молоком і ваш сніданок стане найуспішнішим за весь час. Обов’язково збережіть рецепт і радуйте цією стравою себе та близьких.