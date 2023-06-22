Эти "Персики" вернут вас в детство: рецепт выпечки, которую вы будете готовить снова и снова

Приготовить их просто, а удовольствия — море!

Печенье "Персики" – прекрасные воспоминания детства. Это пирожное из двух половинок нежного печенья со сгущенкой и орехами напомнит вам о родительском доме и уютном чаепитии.

"Персики" по рецепту "Порадниці" выглядят настолько натурально, что он заставит присмотреться к нему: а не настоящий ли это персик? Но откусив кусочек, можно сразу убедиться, что перед вами вкуснейшее пирожное, только замаскированное под персик.

Как приготовить печенье "Персики"

Ингредиенты:

400–500 г муки;

60 г сливочного масла;

2 ст. л. сметаны;

200 г сахара;

щепотка ванилина;

2 яйца;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для крема:

полбанки вареной сгущенки;

30-50 г грецких орехов.

Красители:

сок сырой свеклы;

сок сырой моркови.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром. В яичную смесь добавить размягченное сливочное масло, сметану, ванилин, все тщательно взбить. Просеянную муку смешать с разрыхлителем, постепенно добавлять в яично-масляную смесь, замесить мягкое эластичное тесто. От теста необходимо отделять небольшие кусочки размером с будущий "персик" и скатывать шарики. Каждый шарик нужно разрезать пополам и сформировать половинки. Выложить половинки на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекать при 180 градусах 15–20 минут, после чего вытащить из духовки и слегка остудить. С каждой половинки с помощью маленькой ложечки удалить часть мякоти, сделав небольшое углубление. В ямочку выложить немного сгущенки и кусочек грецкого ореха. Таким образом нужно заполнить все половинки "персиков" и склеить друг с другом с помощью сгущенки. Для украшения подкрасить пирожные морковным и свекольным соком и обсыпать готовые "персики" сахаром.

Кстати, сгущенное молоко можно приготовить дома. Тем более вам нужно для этого всего четыре ингредиента и немного времени.