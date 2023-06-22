Эти "Персики" вернут вас в детство: рецепт выпечки, которую вы будете готовить снова и снова
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Приготовить их просто, а удовольствия — море!
Печенье "Персики" – прекрасные воспоминания детства. Это пирожное из двух половинок нежного печенья со сгущенкой и орехами напомнит вам о родительском доме и уютном чаепитии.
"Персики" по рецепту "Порадниці" выглядят настолько натурально, что он заставит присмотреться к нему: а не настоящий ли это персик? Но откусив кусочек, можно сразу убедиться, что перед вами вкуснейшее пирожное, только замаскированное под персик.
Как приготовить печенье "Персики"
Ингредиенты:
- 400–500 г муки;
- 60 г сливочного масла;
- 2 ст. л. сметаны;
- 200 г сахара;
- щепотка ванилина;
- 2 яйца;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Для крема:
- полбанки вареной сгущенки;
- 30-50 г грецких орехов.
Красители:
- сок сырой свеклы;
- сок сырой моркови.
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром. В яичную смесь добавить размягченное сливочное масло, сметану, ванилин, все тщательно взбить.
- Просеянную муку смешать с разрыхлителем, постепенно добавлять в яично-масляную смесь, замесить мягкое эластичное тесто.
- От теста необходимо отделять небольшие кусочки размером с будущий "персик" и скатывать шарики.
- Каждый шарик нужно разрезать пополам и сформировать половинки.
- Выложить половинки на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекать при 180 градусах 15–20 минут, после чего вытащить из духовки и слегка остудить.
- С каждой половинки с помощью маленькой ложечки удалить часть мякоти, сделав небольшое углубление.
- В ямочку выложить немного сгущенки и кусочек грецкого ореха. Таким образом нужно заполнить все половинки "персиков" и склеить друг с другом с помощью сгущенки.
- Для украшения подкрасить пирожные морковным и свекольным соком и обсыпать готовые "персики" сахаром.
Кстати, сгущенное молоко можно приготовить дома. Тем более вам нужно для этого всего четыре ингредиента и немного времени.