Укр

Эти "Персики" вернут вас в детство: рецепт выпечки, которую вы будете готовить снова и снова

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такие "Персики" можно перепутать с настоящими персиками
Такие "Персики" можно перепутать с настоящими персиками. Фото poradnica.com.ua

Приготовить их просто, а удовольствия — море!

Печенье "Персики" – прекрасные воспоминания детства. Это пирожное из двух половинок нежного печенья со сгущенкой и орехами напомнит вам о родительском доме и уютном чаепитии.

"Персики" по рецепту "Порадниці" выглядят настолько натурально, что он заставит присмотреться к нему: а не настоящий ли это персик? Но откусив кусочек, можно сразу убедиться, что перед вами вкуснейшее пирожное, только замаскированное под персик.

Как приготовить печенье "Персики"

Ингредиенты:

  • 400–500 г муки;
  • 60 г сливочного масла;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 200 г сахара;
  • щепотка ванилина;
  • 2 яйца;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Для крема:

  • полбанки вареной сгущенки;
  • 30-50 г грецких орехов.

Красители:

  • сок сырой свеклы;
  • сок сырой моркови.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром. В яичную смесь добавить размягченное сливочное масло, сметану, ванилин, все тщательно взбить.
  2. Просеянную муку смешать с разрыхлителем, постепенно добавлять в яично-масляную смесь, замесить мягкое эластичное тесто.
  3. От теста необходимо отделять небольшие кусочки размером с будущий "персик" и скатывать шарики.
  4. Каждый шарик нужно разрезать пополам и сформировать половинки.
  5. Выложить половинки на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекать при 180 градусах 15–20 минут, после чего вытащить из духовки и слегка остудить.
  6. С каждой половинки с помощью маленькой ложечки удалить часть мякоти, сделав небольшое углубление.
  7. В ямочку выложить немного сгущенки и кусочек грецкого ореха. Таким образом нужно заполнить все половинки "персиков" и склеить друг с другом с помощью сгущенки.
  8. Для украшения подкрасить пирожные морковным и свекольным соком и обсыпать готовые "персики" сахаром.

Кстати, сгущенное молоко можно приготовить дома. Тем более вам нужно для этого всего четыре ингредиента и немного времени.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Сладость #Персик #Готовим дома #Печенье персик