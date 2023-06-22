Ці "Персики" повернуть вас у дитинство: рецепт випічки, яку ви готуватимете знову і знову

Приготувати їх просто, а насолоди — море!

Печиво "Персики" — чудові спогади дитинства. Це тістечко з двох половинок ніжного печива зі згущеним молоком і горіхами нагадає вам про батьківський будинок і затишне чаювання.

"Персики" за рецептом"Порадниці" виглядають настільки натурально, що він змусить придивитися до нього: а чи не справжній це персик? Але відкусивши шматочок, можна відразу переконатися, що перед вами найсмачніше тістечко, тільки замасковане під персик.

Як приготувати печиво "Персики"

Інгредієнти:

400-500 г борошна;

60 г вершкового масла;

2 ст. л. сметани;

200 г цукру;

щіпка ваніліну;

2 яйця;

1 ч. л. розпушувача.

Для крему:

півбанки вареного згущеного молока;

30-50 г волоських горіхів.

Барвники:

сік сирого буряка;

сік сирої моркви.

Спосіб приготування:

Яйця збити із цукром. У яєчну суміш додати розм’якшене вершкове масло| сметану, ванілін, все ретельно збити. Просіяне борошно змішати з розпушувачем, поступово додавати в яєчно-масляну суміш, замісити м’яке еластичне тісто. Від тіста необхідно відокремлювати невеликі шматочки розміром із майбутній "персик" і скочувати кульки. Кожну кульку потрібно розрізати навпіл і сформувати половинки. Викласти половинки на лист на невеликій відстані один від одного і випікати при 180 градусах 15-20 хвилин, після чого витягнути з духовки та злегка остудити. З кожної половинки за допомогою маленької ложечки видалити частину м’якоті, зробивши невелике заглиблення. У ямочку викласти трохи згущеного молока і шматочок волоського горіха. Таким чином потрібно заповнити всі половинки "персиків" та склеїти один з одним за допомогою згущеного молока. Для прикраси підфарбувати тістечка морквяним та буряковим соком та обсипати готові "персики" цукром.

До речі, згущене молоко можна приготувати вдома. Тим більше вам потрібно для цього всього чотири інгредієнти та трохи часу.