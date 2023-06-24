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Порадуйте себя красивым завтраком: сытная "инстаграммная" мисочка за несколько минут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Хороший завтрак задаст тон на весь день
Хороший завтрак задаст тон на весь день. Фото static.locals.md/

Именно то, что нужно, чтобы порадовать себя утром

Мы рассказывали, как готовить быструю овсянку в банке. Еще один интересный способ полезно позавтракать – смузи-боул.

Смузи-боул – модный тренд в здоровом питании и новый взгляд на привычные фрукты и каши на завтрак. В этом случае смузи не пьют, а наливают в тарелку, украшают фруктами, ягодами, орехами, семенами и едят ложкой. Принципами формирования смузи-боула поделились на портале "Советница".

Ингредиенты:

  • фрукты, ягоды или овощи – для смузи
  • йогурт, кефир или ряженка
  • овсяные хлопья (опционально)
  • ягоды, семена, кокосовая стружка, хлопья, орехи, сухофрукты — для подачи

Способ приготовления:

  1. Если добавляем овсянку, ее следует замочить на ночь или несколько часов в молочной составляющей. Фрукты или ягоды сбиваем блендером в полосе. Оставляем несколько ягодок или кусочков – для подачи.
  2. Добавляем йогурт или кефир (с овсянкой или без). Сверху выкладываем целые ягодки, кусочки фруктов. Посыпаем орешками, кокосовой стружкой и т.п.

Такой завтрак – прекрасная возможность начать день красиво. Также мы рассказывали, как готовить фантастический клубничный пирог на сковороде.

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#Рецепт #Овсянка #Смузи #Сниданок