Порадуйте себе красивим сніданком: ситна "інстаграмна" мисочка за кілька хвилин
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Саме те, що треба, щоб потішити себе зранку
Ми розповідали, як готувати швидку вівсянку в банці. Ще один цікавий спосіб корисно поснідати — смузі-боул.
Смузі-боул – модний тренд у здоровому харчуванні та новий погляд на звичні фрукти й каші на сніданок. В цьому випадку смузі не п’ють, а наливають у тарілку, прикрашають фруктами, ягодами, горіхами, насінням і їдять ложкою. Принципами формування смузі-боула поділились на порталі "Порадниця".
Інгредієнти:
- фрукти, ягоди або овочі — для смузі
- йогурт, кефір або ряжанка
- вівсяні пластівці (опціонально)
- ягоди, насіння, кокосова стружка, пластівці, горіхи, сухофрукти — для подачі
Спосіб приготування:
- Якщо додаємо вівсянку, її слід замочити на ніч або на кілька годин в молочній складовій. Фрукти або ягоди збиваємо блендером у смузі. Лишаємо кілька ягідок або шматочків — для подачі.
- Додаємо йогурт або кефір (з вівсянкою або без). Зверху викладаємо цілі ягідки, шматочки фруктів. Посипаємо горішками, кокосовою стружкою тощо.
Такий сніданок — чудова нагода розпочати день красиво. Також ми розповідали, як готувати фантастичний полуничний пиріг на сковороді.