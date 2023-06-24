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Порадуйте себе красивим сніданком: ситна "інстаграмна" мисочка за кілька хвилин

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Гарний сніданок задасть тон на весь день
Гарний сніданок задасть тон на весь день. Фото static.locals.md

Саме те, що треба, щоб потішити себе зранку

Ми розповідали, як готувати швидку вівсянку в банці. Ще один цікавий спосіб корисно поснідати — смузі-боул.

Смузі-боул – модний тренд у здоровому харчуванні та новий погляд на звичні фрукти й каші на сніданок. В цьому випадку смузі не п’ють, а наливають у тарілку, прикрашають фруктами, ягодами, горіхами, насінням і їдять ложкою. Принципами формування смузі-боула поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

  • фрукти, ягоди або овочі — для смузі
  • йогурт, кефір або ряжанка
  • вівсяні пластівці (опціонально)
  • ягоди, насіння, кокосова стружка, пластівці, горіхи, сухофрукти — для подачі

Спосіб приготування:

  1. Якщо додаємо вівсянку, її слід замочити на ніч або на кілька годин в молочній складовій. Фрукти або ягоди збиваємо блендером у смузі. Лишаємо кілька ягідок або шматочків — для подачі.
  2. Додаємо йогурт або кефір (з вівсянкою або без). Зверху викладаємо цілі ягідки, шматочки фруктів. Посипаємо горішками, кокосовою стружкою тощо.

Такий сніданок — чудова нагода розпочати день красиво. Також ми розповідали, як готувати фантастичний полуничний пиріг на сковороді.

Теги:
#Рецепт #Вівсянка #Смузі #Сніданок