Порадуйте себе красивим сніданком: ситна "інстаграмна" мисочка за кілька хвилин

Саме те, що треба, щоб потішити себе зранку

Ми розповідали, як готувати швидку вівсянку в банці. Ще один цікавий спосіб корисно поснідати — смузі-боул.

Смузі-боул – модний тренд у здоровому харчуванні та новий погляд на звичні фрукти й каші на сніданок. В цьому випадку смузі не п’ють, а наливають у тарілку, прикрашають фруктами, ягодами, горіхами, насінням і їдять ложкою. Принципами формування смузі-боула поділились на порталі "Порадниця".

Інгредієнти:

фрукти, ягоди або овочі — для смузі

йогурт, кефір або ряжанка

вівсяні пластівці (опціонально)

ягоди, насіння, кокосова стружка, пластівці, горіхи, сухофрукти — для подачі

Спосіб приготування:

Якщо додаємо вівсянку, її слід замочити на ніч або на кілька годин в молочній складовій. Фрукти або ягоди збиваємо блендером у смузі. Лишаємо кілька ягідок або шматочків — для подачі. Додаємо йогурт або кефір (з вівсянкою або без). Зверху викладаємо цілі ягідки, шматочки фруктів. Посипаємо горішками, кокосовою стружкою тощо.

Такий сніданок — чудова нагода розпочати день красиво. Також ми розповідали, як готувати фантастичний полуничний пиріг на сковороді.