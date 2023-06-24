Печенье как в детстве: фантастический рецепт из мясорубки

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Мы делились рецептом вкусного печенья на майонезе. Еще один рецепт, пришедший к нам от прошлых поколений – песочное печенье, пропущенное через мясорубку.

Рецептом поделились на портале "Одна минута". Этот рецепт домашнего печенья идеален тем, что тесто не требует много времени на расстойку.

Ингредиенты:

масло (можно заменить маргарином) – 250 гр;

яйца куриные – 2 шт;

сахар – 200 гр;

мука пшеничная – 640 гр;

ванильный сахар по желанию и щепотка соли.

Способ приготовления:

Сливочное масло заранее достаем из холодильника. Можно подтопить (но не растапливать) в микроволновке. Яйца разбиваем в миску, насыпаем сахар и ванильный сахар, а также щепотку соли. Ложкой растираем яичную массу. Затем соединяем ее с размягченным маслом. Небольшими порциями вводим муку и замешиваем тесто. Оно должно получиться пластичным, не липнуть в руки. Делаем из теста колбаску и пропускаем через мясорубку, установив насадку с большими отверстиями. Прокрученную массу отрезаем каждые 5-6 см. Выкладываем печень на противень, выстланный пергаментом. Отправляем противень в заранее раскаленную духовку. Время выпекания – 15 минут при температуре 230-240 градусов.

Такое домашнее песочное печенье отлично подойдет к чаю или стакану молока. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную колбаску к чаю.