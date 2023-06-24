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Печенье как в детстве: фантастический рецепт из мясорубки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Песочное печенье через мясорубку как в детстве
Песочное печенье через мясорубку как в детстве. Фото recept.ua

Все готовится очень быстро и просто

Мы делились рецептом вкусного печенья на майонезе. Еще один рецепт, пришедший к нам от прошлых поколений – песочное печенье, пропущенное через мясорубку.

Рецептом поделились на портале "Одна минута". Этот рецепт домашнего печенья идеален тем, что тесто не требует много времени на расстойку.

Ингредиенты:

  • масло (можно заменить маргарином) – 250 гр;
  • яйца куриные – 2 шт;
  • сахар – 200 гр;
  • мука пшеничная – 640 гр;
  • ванильный сахар по желанию и щепотка соли.

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло заранее достаем из холодильника. Можно подтопить (но не растапливать) в микроволновке.
  2. Яйца разбиваем в миску, насыпаем сахар и ванильный сахар, а также щепотку соли. Ложкой растираем яичную массу. Затем соединяем ее с размягченным маслом.
  3. Небольшими порциями вводим муку и замешиваем тесто. Оно должно получиться пластичным, не липнуть в руки.
  4. Делаем из теста колбаску и пропускаем через мясорубку, установив насадку с большими отверстиями. Прокрученную массу отрезаем каждые 5-6 см.
  5. Выкладываем печень на противень, выстланный пергаментом. Отправляем противень в заранее раскаленную духовку. Время выпекания – 15 минут при температуре 230-240 градусов.

Такое домашнее песочное печенье отлично подойдет к чаю или стакану молока. Также мы рассказывали, как приготовить вкусную колбаску к чаю.

Теги:
#Рецепт #Печенье #Выпечка #Десерт