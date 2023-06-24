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Печиво як в дитинстві: фантастичний рецепт через м’ясорубку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Пісочне печиво через м’ясорубку як в дитинстві
Пісочне печиво через м’ясорубку як в дитинстві. Фото recept.ua

Все готується дуже швидко та просто

Ми ділились рецептом смачного печива на майонезі. Ще один рецепт, який прийшов до нас від минулих поколінь — пісочне печиво, пропущене через м'ясорубку.

Рецептом поділились на порталі "Одна хвилина". Цей рецепт домашнього печива ідеальний тим, що тісто не потребує багато часу на вистоювання.

Інгредієнти:

  • масло (можна замінити маргарином) – 250 гр;
  • яйця курячі – 2 шт;
  • цукор – 200 гр;
  • борошно пшеничне – 640 гр;
  • ванільний цукор за бажанням і дрібка солі.

Спосіб приготування:

  1. Вершкове масло заздалегідь дістаємо з холодильника. Можна підтопити (але не розтоплювати) у мікрохвильовій печі.
  2. Яйця розбиваємо в миску, насипаємо цукор та ванільний цукор, а також дрібку солі. Ложкою розтираємо яєчну масу. Потім з’єднуємо її з розм’якшеним маслом.
  3. Невеликими порціями вводимо борошно і замішуємо тісто. Воно повинне вийти пластичним, не липнути до рук.
  4. Робимо з тіста ковбаску і пропускаємо через м’ясорубку, встановивши насадку з великими отворами. Прокручену масу відрізаємо кожні 5-6 см.
  5. Викладаємо печивка на деко, вистелене пергаментом. Відправляємо деко в заздалегідь розпечену духовку.Час випікання — 15 хвилин при температурі 230-240 градусів.

Таке домашнє пісочне печиво відмінно підійде до чаю чи склянки молока. Також ми розповідали, як приготувати смачну ковбаску до чаю.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Випічка #Десерт