Печиво як в дитинстві: фантастичний рецепт через м’ясорубку

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Ми ділились рецептом смачного печива на майонезі. Ще один рецепт, який прийшов до нас від минулих поколінь — пісочне печиво, пропущене через м'ясорубку.

Рецептом поділились на порталі "Одна хвилина". Цей рецепт домашнього печива ідеальний тим, що тісто не потребує багато часу на вистоювання.

Інгредієнти:

масло (можна замінити маргарином) – 250 гр;

яйця курячі – 2 шт;

цукор – 200 гр;

борошно пшеничне – 640 гр;

ванільний цукор за бажанням і дрібка солі.

Спосіб приготування:

Вершкове масло заздалегідь дістаємо з холодильника. Можна підтопити (але не розтоплювати) у мікрохвильовій печі. Яйця розбиваємо в миску, насипаємо цукор та ванільний цукор, а також дрібку солі. Ложкою розтираємо яєчну масу. Потім з’єднуємо її з розм’якшеним маслом. Невеликими порціями вводимо борошно і замішуємо тісто. Воно повинне вийти пластичним, не липнути до рук. Робимо з тіста ковбаску і пропускаємо через м’ясорубку, встановивши насадку з великими отворами. Прокручену масу відрізаємо кожні 5-6 см. Викладаємо печивка на деко, вистелене пергаментом. Відправляємо деко в заздалегідь розпечену духовку.Час випікання — 15 хвилин при температурі 230-240 градусів.

Таке домашнє пісочне печиво відмінно підійде до чаю чи склянки молока. Також ми розповідали, як приготувати смачну ковбаску до чаю.