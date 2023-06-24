Печиво як в дитинстві: фантастичний рецепт через м’ясорубку
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Все готується дуже швидко та просто
Ми ділились рецептом смачного печива на майонезі. Ще один рецепт, який прийшов до нас від минулих поколінь — пісочне печиво, пропущене через м'ясорубку.
Рецептом поділились на порталі "Одна хвилина". Цей рецепт домашнього печива ідеальний тим, що тісто не потребує багато часу на вистоювання.
Інгредієнти:
- масло (можна замінити маргарином) – 250 гр;
- яйця курячі – 2 шт;
- цукор – 200 гр;
- борошно пшеничне – 640 гр;
- ванільний цукор за бажанням і дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло заздалегідь дістаємо з холодильника. Можна підтопити (але не розтоплювати) у мікрохвильовій печі.
- Яйця розбиваємо в миску, насипаємо цукор та ванільний цукор, а також дрібку солі. Ложкою розтираємо яєчну масу. Потім з’єднуємо її з розм’якшеним маслом.
- Невеликими порціями вводимо борошно і замішуємо тісто. Воно повинне вийти пластичним, не липнути до рук.
- Робимо з тіста ковбаску і пропускаємо через м’ясорубку, встановивши насадку з великими отворами. Прокручену масу відрізаємо кожні 5-6 см.
- Викладаємо печивка на деко, вистелене пергаментом. Відправляємо деко в заздалегідь розпечену духовку.Час випікання — 15 хвилин при температурі 230-240 градусів.
Таке домашнє пісочне печиво відмінно підійде до чаю чи склянки молока. Також ми розповідали, як приготувати смачну ковбаску до чаю.