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Ароматная закуска на каждый день: рецепт самого вкусного багета с чесноком и сыром

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С этим багетом с чесноком и сыром вы забудете даже о пампушках
С этим багетом с чесноком и сыром вы забудете даже о пампушках

Попробуйте — и такой багет станет вашим любимым

Без любимых закусок не обойдется ни одна вечеринка или домашние посиделки. Их рецептов существует невероятное множество и иногда выбрать тот или иной невероятно тяжело.

Для любителей мягкой свежеиспеченной выпечки с ароматом чеснока рекомендуем попробовать приготовить чесночный багет с сыром по рецепту "Мета". Вкусный, с хрустящей корочкой, такой хлеб станет частым гостем на вашем столе и войдет в книгу семейных рецептов.

Как приготовить багет с чесноком и сыром

Ингредиенты:

  • багет;
  • 50 г моцареллы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 40 г сливочного масла;
  • петрушка;
  • 10 г оливкового масла.

Способ приготовления:

  1. Чеснок положите в фольгу, залейте оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
  2. Багет разрежьте пополам. Петрушку измельчите и пересыпьте в отдельную миску.
  3. Сыр натрите на терке. 2/3 отправьте к петрушке.
  4. Положите в миску сливочное масло и запеченный чеснок. Также добавьте соль и оливковое масло. Разомните вилкой и тщательно перемешайте.
  5. Нанесите на обе половинки багета, переложите его на противень и посыпьте оставшимся сыром.
  6. Запекайте 10 минут в разогретой до 220 градусов духовке.

Подавайте такой багет к любимому борщу и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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