Ароматная закуска на каждый день: рецепт самого вкусного багета с чесноком и сыром

Попробуйте — и такой багет станет вашим любимым

Без любимых закусок не обойдется ни одна вечеринка или домашние посиделки. Их рецептов существует невероятное множество и иногда выбрать тот или иной невероятно тяжело.

Для любителей мягкой свежеиспеченной выпечки с ароматом чеснока рекомендуем попробовать приготовить чесночный багет с сыром по рецепту "Мета". Вкусный, с хрустящей корочкой, такой хлеб станет частым гостем на вашем столе и войдет в книгу семейных рецептов.

Как приготовить багет с чесноком и сыром

Ингредиенты:

багет;

50 г моцареллы;

2 зубчика чеснока;

40 г сливочного масла;

петрушка;

10 г оливкового масла.

Способ приготовления:

Чеснок положите в фольгу, залейте оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Багет разрежьте пополам. Петрушку измельчите и пересыпьте в отдельную миску. Сыр натрите на терке. 2/3 отправьте к петрушке. Положите в миску сливочное масло и запеченный чеснок. Также добавьте соль и оливковое масло. Разомните вилкой и тщательно перемешайте. Нанесите на обе половинки багета, переложите его на противень и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 10 минут в разогретой до 220 градусов духовке.

Подавайте такой багет к любимому борщу и наслаждайтесь. Приятного аппетита!