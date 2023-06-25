Ароматная закуска на каждый день: рецепт самого вкусного багета с чесноком и сыром
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Попробуйте — и такой багет станет вашим любимым
Без любимых закусок не обойдется ни одна вечеринка или домашние посиделки. Их рецептов существует невероятное множество и иногда выбрать тот или иной невероятно тяжело.
Для любителей мягкой свежеиспеченной выпечки с ароматом чеснока рекомендуем попробовать приготовить чесночный багет с сыром по рецепту "Мета". Вкусный, с хрустящей корочкой, такой хлеб станет частым гостем на вашем столе и войдет в книгу семейных рецептов.
Как приготовить багет с чесноком и сыром
Ингредиенты:
- багет;
- 50 г моцареллы;
- 2 зубчика чеснока;
- 40 г сливочного масла;
- петрушка;
- 10 г оливкового масла.
Способ приготовления:
- Чеснок положите в фольгу, залейте оливковым маслом и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.
- Багет разрежьте пополам. Петрушку измельчите и пересыпьте в отдельную миску.
- Сыр натрите на терке. 2/3 отправьте к петрушке.
- Положите в миску сливочное масло и запеченный чеснок. Также добавьте соль и оливковое масло. Разомните вилкой и тщательно перемешайте.
- Нанесите на обе половинки багета, переложите его на противень и посыпьте оставшимся сыром.
- Запекайте 10 минут в разогретой до 220 градусов духовке.
Подавайте такой багет к любимому борщу и наслаждайтесь. Приятного аппетита!