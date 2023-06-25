Ароматна закуска на кожен день: рецепт найсмачнішого багету з часником та сиром
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Спробуйте — і такий багет стане вашим улюбленим
Без улюблених закусок не обійдеться жодна вечірка чи домашні посиденьки. Їх рецептів існує неймовірна безліч і іноді вибрати той чи інший неймовірно важко.
Для любителів м’якої свіжоспеченої випічки з ароматом часнику рекомендуємо спробувати приготувати часниковий багет із сиром за рецептом "Мета". Смачний, з хрусткою скоринкою, такий хліб стане частим гостем на вашому столі та увійде до книги сімейних рецептів.
Як приготувати багет з часником і сиром
Інгредієнти:
- багет;
- 50 г моцарели;
- 2 зубчики часнику;
- 40 г вершкового масла;
- петрушка;
- 10 г оливкової олії.
Спосіб приготування:
- Часник покладіть у фольгу, залийте оливковою олією та відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.
- Багет розріжте навпіл. Петрушку подрібніть і пересипте в окрему миску.
- Сир натріть на тертці. 2/3 відправте до петрушки.
- Покладіть у миску вершкове масло|мастило| і запечений часник. Також додайте сіль та оливкову олію. Розімніть вилкою і ретельно перемішайте.
- Нанесіть на обидві половинки багета, перекладіть його на деко і посипте сиром, що залишився.
- Запікайте 10 хвилин в розігрітій до 220 градусів духовці.
Подавайте такий багет до улюбленого борщу та насолоджуйтесь. Смачного!