Ароматна закуска на кожен день: рецепт найсмачнішого багету з часником та сиром

Спробуйте — і такий багет стане вашим улюбленим

Без улюблених закусок не обійдеться жодна вечірка чи домашні посиденьки. Їх рецептів існує неймовірна безліч і іноді вибрати той чи інший неймовірно важко.

Для любителів м’якої свіжоспеченої випічки з ароматом часнику рекомендуємо спробувати приготувати часниковий багет із сиром за рецептом "Мета". Смачний, з хрусткою скоринкою, такий хліб стане частим гостем на вашому столі та увійде до книги сімейних рецептів.

Як приготувати багет з часником і сиром

Інгредієнти:

багет;

50 г моцарели;

2 зубчики часнику;

40 г вершкового масла;

петрушка;

10 г оливкової олії.

Спосіб приготування:

Часник покладіть у фольгу, залийте оливковою олією та відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин. Багет розріжте навпіл. Петрушку подрібніть і пересипте в окрему миску. Сир натріть на тертці. 2/3 відправте до петрушки. Покладіть у миску вершкове масло|мастило| і запечений часник. Також додайте сіль та оливкову олію. Розімніть вилкою і ретельно перемішайте. Нанесіть на обидві половинки багета, перекладіть його на деко і посипте сиром, що залишився. Запікайте 10 хвилин в розігрітій до 220 градусів духовці.

Подавайте такий багет до улюбленого борщу та насолоджуйтесь. Смачного!