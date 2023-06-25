Рус

Ароматна закуска на кожен день: рецепт найсмачнішого багету з часником та сиром

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
З цим багетом з часником і сиром ви забудете навіть про пампушки
З цим багетом з часником і сиром ви забудете навіть про пампушки

Спробуйте — і такий багет стане вашим улюбленим

Без улюблених закусок не обійдеться жодна вечірка чи домашні посиденьки. Їх рецептів існує неймовірна безліч і іноді вибрати той чи інший неймовірно важко.

Для любителів м’якої свіжоспеченої випічки з ароматом часнику рекомендуємо спробувати приготувати часниковий багет із сиром за рецептом "Мета". Смачний, з хрусткою скоринкою, такий хліб стане частим гостем на вашому столі та увійде до книги сімейних рецептів.

Як приготувати багет з часником і сиром

Інгредієнти:

  • багет;
  • 50 г моцарели;
  • 2 зубчики часнику;
  • 40 г вершкового масла;
  • петрушка;
  • 10 г оливкової олії.

Спосіб приготування:

  1. Часник покладіть у фольгу, залийте оливковою олією та відправте в розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.
  2. Багет розріжте навпіл. Петрушку подрібніть і пересипте в окрему миску.
  3. Сир натріть на тертці. 2/3 відправте до петрушки.
  4. Покладіть у миску вершкове масло|мастило| і запечений часник. Також додайте сіль та оливкову олію. Розімніть вилкою і ретельно перемішайте.
  5. Нанесіть на обидві половинки багета, перекладіть його на деко і посипте сиром, що залишився.
  6. Запікайте 10 хвилин в розігрітій до 220 градусів духовці.

Подавайте такий багет до улюбленого борщу та насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Закуска #Багет #Готуємо вдома