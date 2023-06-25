Незаслуженно забытое: давнее украинское блюдо из самых простых продуктов
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Попробуйте – и будете готовить постоянно
Мы рассказывали, как готовить вкусные мазурики. Теперь делимся рецептом еще одного аутентичного украинского блюда — бандуряников.
В состав блюда входит картофель, который нехитрым образом нужно запечь в духовке под слоем из сметаны, грибов и ароматного чеснока. Наши предки готовили блюдо в печи в глиняных горшочках, но мы можем приготовить его в обычной духовке. Рецептом поделились на Meta.ua.
Ингредиенты:
- Картофель — 0,5 кг;
- Лук репчатый – 2 шт;
- Яйцо — 1 шт;
- Мука пшеничная – 3 ст.л;
- Грибы – 250 г;
- Сметана — 150 г;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Сыр твердый – 100 г;
- Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Чистим картофель, лук и натираем часть картофеля мелко, а часть крупнее.
- Смешиваем овощи с яйцом и мукой. Добавляем соль и перец, затем обжариваем на хорошо разогретой сковороде.
- Как только появится румяная корочка с двух сторон, выкладываем в форму для запекания. Это будет основой блюда.
- Для соуса нарезаем грибы и лук. Просушиваем их на сковороде с пропущенным через пресс чесноком.
- Жарим до золотистости. В конце добавляем воду и 150 г сметаны.
- Заливаем бандуряники приготовленным соусом, а сверху обильно присыпаем тертым сыром. Запекаем при температуре 180 градусов около 15 минут в духовке.
Блюда получается очень простое и сытное. Также мы рассказывали, как готовить вкусную шпундру.