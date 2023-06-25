Незаслуженно забытое: давнее украинское блюдо из самых простых продуктов

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Мы рассказывали, как готовить вкусные мазурики. Теперь делимся рецептом еще одного аутентичного украинского блюда — бандуряников.

В состав блюда входит картофель, который нехитрым образом нужно запечь в духовке под слоем из сметаны, грибов и ароматного чеснока. Наши предки готовили блюдо в печи в глиняных горшочках, но мы можем приготовить его в обычной духовке. Рецептом поделились на Meta.ua.

Ингредиенты:

Картофель — 0,5 кг;

Лук репчатый – 2 шт;

Яйцо — 1 шт;

Мука пшеничная – 3 ст.л;

Грибы – 250 г;

Сметана — 150 г;

Чеснок – 2 зубчика;

Сыр твердый – 100 г;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Чистим картофель, лук и натираем часть картофеля мелко, а часть крупнее. Смешиваем овощи с яйцом и мукой. Добавляем соль и перец, затем обжариваем на хорошо разогретой сковороде. Как только появится румяная корочка с двух сторон, выкладываем в форму для запекания. Это будет основой блюда. Для соуса нарезаем грибы и лук. Просушиваем их на сковороде с пропущенным через пресс чесноком. Жарим до золотистости. В конце добавляем воду и 150 г сметаны. Заливаем бандуряники приготовленным соусом, а сверху обильно присыпаем тертым сыром. Запекаем при температуре 180 градусов около 15 минут в духовке.

Блюда получается очень простое и сытное. Также мы рассказывали, как готовить вкусную шпундру.