Укр

Незаслуженно забытое: давнее украинское блюдо из самых простых продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прекрасный вариант семейного ужина
Прекрасный вариант семейного ужина. Фото Meta.ua

Попробуйте – и будете готовить постоянно

Мы рассказывали, как готовить вкусные мазурики. Теперь делимся рецептом еще одного аутентичного украинского блюда — бандуряников.

В состав блюда входит картофель, который нехитрым образом нужно запечь в духовке под слоем из сметаны, грибов и ароматного чеснока. Наши предки готовили блюдо в печи в глиняных горшочках, но мы можем приготовить его в обычной духовке. Рецептом поделились на Meta.ua.

Ингредиенты:

  • Картофель — 0,5 кг;
  • Лук репчатый – 2 шт;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Мука пшеничная – 3 ст.л;
  • Грибы – 250 г;
  • Сметана — 150 г;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Сыр твердый – 100 г;
  • Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Чистим картофель, лук и натираем часть картофеля мелко, а часть крупнее.
  2. Смешиваем овощи с яйцом и мукой. Добавляем соль и перец, затем обжариваем на хорошо разогретой сковороде.
  3. Как только появится румяная корочка с двух сторон, выкладываем в форму для запекания. Это будет основой блюда.
  4. Для соуса нарезаем грибы и лук. Просушиваем их на сковороде с пропущенным через пресс чесноком.
  5. Жарим до золотистости. В конце добавляем воду и 150 г сметаны.
  6. Заливаем бандуряники приготовленным соусом, а сверху обильно присыпаем тертым сыром. Запекаем при температуре 180 градусов около 15 минут в духовке.

Блюда получается очень простое и сытное. Также мы рассказывали, как готовить вкусную шпундру.

Теги:
#Рецепт #Ужин #Блюдо