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Незаслужено забута: давня українська страва з найпростіших продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Чудовий варіант сімейної вечері
Чудовий варіант сімейної вечері. Фото Meta.ua

Спробуйте — і будете готувати постійно

Ми розповідали, як готувати смачні мазурики. Тепер ділимось рецептом ще однієї автентичної української страви — бандуряників.

До складу страви бандуряників входить картопля, яку нехитрим чином потрібно запекти в духовці під шаром зі сметани, грибів і ароматного часнику. Наші пращури готували цю страву в печі та глиняних горщиках, але тепер можна зробити смачну вечерю в будь-якому посуді, стійкому до підвищених температур, просто в духовці. Рецептом поділились на Meta.ua.

Інгредієнти:

  • Картопля — 0,5 кг;
  • Цибуля ріпчаста — 2 шт;
  • Яйце — 1 шт;
  • Борошно пшеничне — 3 ст.л;
  • Гриби — 250 г;
  • Сметана — 150 г;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Сир твердий — 100 г;
  • Сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Чистимо картоплю, цибулю і натираємо частину картоплі дрібно, а частину — крупніше.
  2. Змішуємо овочі з яйцем і борошном. Додаємо сіль та перець, після чого обсмажуємо на добре розігрітій сковороді.
  3. Щойно з'явиться рум'яна скоринка з двох боків, викладаємо у форму для запікання. Це буде основа страви.
  4. Для соусу нарізаємо гриби та цибулю. Просушуємо їх на сковороді з пропущеним через прес часником.
  5. Смажимо до золотистості. Наприкінці додаємо воду та 150 г сметани.
  6. Заливаємо бандуряники приготованим соусом, а зверху рясно притрушуємо тертим твердим сиром. Запікаємо при температурі 180 градусів близько 15 хвилин у духовці.

Страви виходить дуже проста й ситна. Також ми розповідали, як готувати смачну шпундру.

Теги:
#Рецепт #Вечеря #Страва