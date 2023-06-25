Незаслужено забута: давня українська страва з найпростіших продуктів
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Спробуйте — і будете готувати постійно
Ми розповідали, як готувати смачні мазурики. Тепер ділимось рецептом ще однієї автентичної української страви — бандуряників.
До складу страви бандуряників входить картопля, яку нехитрим чином потрібно запекти в духовці під шаром зі сметани, грибів і ароматного часнику. Наші пращури готували цю страву в печі та глиняних горщиках, але тепер можна зробити смачну вечерю в будь-якому посуді, стійкому до підвищених температур, просто в духовці. Рецептом поділились на Meta.ua.
Інгредієнти:
- Картопля — 0,5 кг;
- Цибуля ріпчаста — 2 шт;
- Яйце — 1 шт;
- Борошно пшеничне — 3 ст.л;
- Гриби — 250 г;
- Сметана — 150 г;
- Часник — 2 зубчики;
- Сир твердий — 100 г;
- Сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування:
- Чистимо картоплю, цибулю і натираємо частину картоплі дрібно, а частину — крупніше.
- Змішуємо овочі з яйцем і борошном. Додаємо сіль та перець, після чого обсмажуємо на добре розігрітій сковороді.
- Щойно з'явиться рум'яна скоринка з двох боків, викладаємо у форму для запікання. Це буде основа страви.
- Для соусу нарізаємо гриби та цибулю. Просушуємо їх на сковороді з пропущеним через прес часником.
- Смажимо до золотистості. Наприкінці додаємо воду та 150 г сметани.
- Заливаємо бандуряники приготованим соусом, а зверху рясно притрушуємо тертим твердим сиром. Запікаємо при температурі 180 градусів близько 15 хвилин у духовці.
Страви виходить дуже проста й ситна. Також ми розповідали, як готувати смачну шпундру.