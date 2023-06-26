Забудете и о круассанах, и о тортах: рецепт потрясающего молочного пирога к чаю
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Порадуйте свои вкусовые рецепторы этой выпечкой
Дом всегда ассоциируется с приятными и теплыми воспоминаниями, а еще с ароматными булочками или вкусной шарлоткой. Именно ароматная выпечка способна не только порадовать вкусовые рецепторы, но и подарить дому особую атмосферу уюта.
Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим классический рецепт американской кухни – молочный пирог. С такой выпечкой вы забудете и о круассанах, и даже тортах – пирог приготовить очень просто, а выходит он просто невероятным!
Как приготовить молочный пирог к чаю
Ингредиенты:
- яйца куриные – 3 шт.;
- сахар – 150 г.;
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 8 г;
- подсолнечное масло – 120 мл;
- молоко – 150 мл;
- мука – 250 г;
- разрыхлитель – 15 г;
- миндаль и шоколадная крошка – для украшения.
Способ приготовления:
- В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем чуть-чуть соли, ванильный сахар, белый сахар и с помощью миксера перемешиваем все ингредиенты в однородную смесь.
- Добавляем масло и перемешиваем с помощью венчика.
- В другой миске смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в основную смесь. Все перемешиваем.
- Берем форму диаметров 26 сантиметров и заполняем тестом.
- Осыпаем измельченным миндалем и шоколадной крошкой. Держим в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.
Завариваем любимый чай и наслаждаемся. Приятного аппетита!