Забудете и о круассанах, и о тортах: рецепт потрясающего молочного пирога к чаю

Порадуйте свои вкусовые рецепторы этой выпечкой

Дом всегда ассоциируется с приятными и теплыми воспоминаниями, а еще с ароматными булочками или вкусной шарлоткой. Именно ароматная выпечка способна не только порадовать вкусовые рецепторы, но и подарить дому особую атмосферу уюта.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим классический рецепт американской кухни – молочный пирог. С такой выпечкой вы забудете и о круассанах, и даже тортах – пирог приготовить очень просто, а выходит он просто невероятным!

Как приготовить молочный пирог к чаю

Ингредиенты:

яйца куриные – 3 шт.;

сахар – 150 г.;

соль – щепотка

ванильный сахар – 8 г;

подсолнечное масло – 120 мл;

молоко – 150 мл;

мука – 250 г;

разрыхлитель – 15 г;

миндаль и шоколадная крошка – для украшения.

Способ приготовления:

В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем чуть-чуть соли, ванильный сахар, белый сахар и с помощью миксера перемешиваем все ингредиенты в однородную смесь. Добавляем масло и перемешиваем с помощью венчика. В другой миске смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в основную смесь. Все перемешиваем. Берем форму диаметров 26 сантиметров и заполняем тестом. Осыпаем измельченным миндалем и шоколадной крошкой. Держим в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Завариваем любимый чай и наслаждаемся. Приятного аппетита!