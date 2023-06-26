Укр

Забудете и о круассанах, и о тортах: рецепт потрясающего молочного пирога к чаю

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Молочный пирог - лучшая выпечка к чаю
Молочный пирог - лучшая выпечка к чаю. Фото babusyni-retsepty

Порадуйте свои вкусовые рецепторы этой выпечкой

Дом всегда ассоциируется с приятными и теплыми воспоминаниями, а еще с ароматными булочками или вкусной шарлоткой. Именно ароматная выпечка способна не только порадовать вкусовые рецепторы, но и подарить дому особую атмосферу уюта.

Сегодня мы с "Бабусиними рецептами" приготовим классический рецепт американской кухни – молочный пирог. С такой выпечкой вы забудете и о круассанах, и даже тортах – пирог приготовить очень просто, а выходит он просто невероятным!

Как приготовить молочный пирог к чаю

Ингредиенты:

  • яйца куриные – 3 шт.;
  • сахар – 150 г.;
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 8 г;
  • подсолнечное масло – 120 мл;
  • молоко – 150 мл;
  • мука – 250 г;
  • разрыхлитель – 15 г;
  • миндаль и шоколадная крошка – для украшения.

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску разбиваем яйца, добавляем чуть-чуть соли, ванильный сахар, белый сахар и с помощью миксера перемешиваем все ингредиенты в однородную смесь.
  2. Добавляем масло и перемешиваем с помощью венчика.
  3. В другой миске смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем в основную смесь. Все перемешиваем.
  4. Берем форму диаметров 26 сантиметров и заполняем тестом.
  5. Осыпаем измельченным миндалем и шоколадной крошкой. Держим в духовке 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Завариваем любимый чай и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #Готовим дома