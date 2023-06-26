Забудете і про круасани, і про торти: рецепт приголомшливого молочного пирога до чаю
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Порадуйте свої смакові рецептори цією випічкою
Будинок завжди асоціюється з приємними та теплими спогадами, а ще з ароматними булочками або смачною шарлоткою. Саме ароматна випічка здатна не тільки порадувати смакові рецептори, а й подарувати будинку особливу атмосферу затишку.
Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо класичний рецепт американської кухні – молочний пиріг. З такою випічкою ви забудете і про круасани, і навіть торти — пиріг приготувати дуже просто, а виходить він просто неймовірним!
Як приготувати молочний пиріг до чаю
Інгредієнти:
- яйця курячі – 3 шт.;
- цукор – 150 г;
- сіль — щіпка
- ванільний цукор – 8 г;
- соняшникова олія – 120 мл;
- молоко – 150 мл;
- борошно — 250 г;
- розпушувач – 15 г;
- мигдаль та шоколадна крихта – для прикраси.
Спосіб приготування:
- У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо трохи солі, ванільний цукор, білий цукор і за допомогою міксера перемішуємо всі інгредієнти в однорідну суміш.
- Додаємо олію та перемішуємо за допомогою вінчика.
- В іншій мисці змішуємо борошно з розпушувачем і просіюємо в основну суміш. Все перемішуємо.
- Беремо форму діаметрів 26 сантиметрів та заповнюємо тістом.
- Обсипаємо подрібненим мигдалем та шоколадною крихтою. Тримаємо в духовці 30-35 хвилин за температури 180 градусів.
Заварюємо улюблений чай і насолоджуємось. Смачного!