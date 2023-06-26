Забудете і про круасани, і про торти: рецепт приголомшливого молочного пирога до чаю

Порадуйте свої смакові рецептори цією випічкою

Будинок завжди асоціюється з приємними та теплими спогадами, а ще з ароматними булочками або смачною шарлоткою. Саме ароматна випічка здатна не тільки порадувати смакові рецептори, а й подарувати будинку особливу атмосферу затишку.

Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо класичний рецепт американської кухні – молочний пиріг. З такою випічкою ви забудете і про круасани, і навіть торти — пиріг приготувати дуже просто, а виходить він просто неймовірним!

Як приготувати молочний пиріг до чаю

Інгредієнти:

яйця курячі – 3 шт.;

цукор – 150 г;

сіль — щіпка

ванільний цукор – 8 г;

соняшникова олія – 120 мл;

молоко – 150 мл;

борошно — 250 г;

розпушувач – 15 г;

мигдаль та шоколадна крихта – для прикраси.

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо трохи солі, ванільний цукор, білий цукор і за допомогою міксера перемішуємо всі інгредієнти в однорідну суміш. Додаємо олію та перемішуємо за допомогою вінчика. В іншій мисці змішуємо борошно з розпушувачем і просіюємо в основну суміш. Все перемішуємо. Беремо форму діаметрів 26 сантиметрів та заповнюємо тістом. Обсипаємо подрібненим мигдалем та шоколадною крихтою. Тримаємо в духовці 30-35 хвилин за температури 180 градусів.

Заварюємо улюблений чай і насолоджуємось. Смачного!