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Забудете і про круасани, і про торти: рецепт приголомшливого молочного пирога до чаю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Молочний пиріг — найкраща випічка до чаю
Молочний пиріг — найкраща випічка до чаю. Фото babusyni-retsepty

Порадуйте свої смакові рецептори цією випічкою

Будинок завжди асоціюється з приємними та теплими спогадами, а ще з ароматними булочками або смачною шарлоткою. Саме ароматна випічка здатна не тільки порадувати смакові рецептори, а й подарувати будинку особливу атмосферу затишку.

Сьогодні ми з "Бабусиними рецептами" приготуємо класичний рецепт американської кухні – молочний пиріг. З такою випічкою ви забудете і про круасани, і навіть торти — пиріг приготувати дуже просто, а виходить він просто неймовірним!

Як приготувати молочний пиріг до чаю

Інгредієнти:

  • яйця курячі – 3 шт.;
  • цукор – 150 г;
  • сіль — щіпка
  • ванільний цукор – 8 г;
  • соняшникова олія – 120 мл;
  • молоко – 150 мл;
  • борошно — 250 г;
  • розпушувач – 15 г;
  • мигдаль та шоколадна крихта – для прикраси.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо трохи солі, ванільний цукор, білий цукор і за допомогою міксера перемішуємо всі інгредієнти в однорідну суміш.
  2. Додаємо олію та перемішуємо за допомогою вінчика.
  3. В іншій мисці змішуємо борошно з розпушувачем і просіюємо в основну суміш. Все перемішуємо.
  4. Беремо форму діаметрів 26 сантиметрів та заповнюємо тістом.
  5. Обсипаємо подрібненим мигдалем та шоколадною крихтою. Тримаємо в духовці 30-35 хвилин за температури 180 градусів.

Заварюємо улюблений чай і насолоджуємось. Смачного!

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Готуємо вдома