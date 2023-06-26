Идеально для жаркого лета: легкий ягодный десерт из нескольких продуктов

Идеальный фруктово-ягодный завтрак

Если вы пробовали готовить вкусный смузи-боул на завтрак, обратите внимание на этот рецепт полезной ягодной смузи. Он может стать отличным легким перекусом – именно то, что нужно для жары. Можно перемешать его, а можно выложить слоями, перемежая черничную и клубничную составляющие. И так, и так будет очень вкусно.

Этот чернично-клубничный смузи легко готовить. Рецептом поделились на портале " Клева мама ". Из девайсов понадобится только блендер.

Ингредиенты:

Клубника – 100 г

Черника – 100 г

Сливки – 30 мл

Вода – 30 мл

Мед – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Измельчить в блендере чернику с добавлением половины меда. Добавить воду и еще раз взбить. Клубнику сбиваем в блендере со сливками и остальным медом. Подготовить стаканы или креманки. В чашки выложить чернику и клубнику произвольными слоями. Можно перемешать – как больше нравится.

Смузи получается вкусным, сладким и полезным именно то, что нужно для легкого летнего перекуса или завтрака. Также мы рассказывали, как готовить вкусную закуску из огурца и крабовых палочек.