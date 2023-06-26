Ідеально для спекотного літа: легкий ягідний десерт з кількох продуктів

Ідеальний фруктово-ягідний сніданок

Якщо ви пробували готувати смачний смузі-боул на сніданок, зверніть увагу на цей рецепт корисного ягідного смузі. Він може стати чудовим легким перекусом — саме те, що треба для спеки. Можна перемішати його, а можна викласти шарами, перемежаючи чорничну та полуничну складові. І так, і так буде дуже смачно.

Цей чорнично-полуничний смузі легко готувати. Рецептом поділились на порталі "Кльова мама". З девайсів знадобиться лише блендер.

Інгредієнти:

Полуниця – 100 г

Чорниця – 100 г

Вершки – 30 мл

Вода – 30 мл

Мед – 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Подрібнити в блендері чорницю з додаванням половини меду. Додати воду і ще раз збити. Полуницю збиваємо в блендері з вершками та рештою меду. Підготувати склянки або креманки. У чашки викласти чорницю і полуницю довільними шарами. Можна перемішати — як більше подобається.

Смузі виходить смачним, солодким та корисним — саме те, що треба для легкого літнього перекусу або сніданку. Також ми розповідали, як готувати смачну закуску з огірка та крабових паличок.