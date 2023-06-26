Ідеально для спекотного літа: легкий ягідний десерт з кількох продуктів
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Ідеальний фруктово-ягідний сніданок
Якщо ви пробували готувати смачний смузі-боул на сніданок, зверніть увагу на цей рецепт корисного ягідного смузі. Він може стати чудовим легким перекусом — саме те, що треба для спеки. Можна перемішати його, а можна викласти шарами, перемежаючи чорничну та полуничну складові. І так, і так буде дуже смачно.
Цей чорнично-полуничний смузі легко готувати. Рецептом поділились на порталі "Кльова мама". З девайсів знадобиться лише блендер.
Інгредієнти:
- Полуниця – 100 г
- Чорниця – 100 г
- Вершки – 30 мл
- Вода – 30 мл
- Мед – 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Подрібнити в блендері чорницю з додаванням половини меду. Додати воду і ще раз збити.
- Полуницю збиваємо в блендері з вершками та рештою меду. Підготувати склянки або креманки.
- У чашки викласти чорницю і полуницю довільними шарами. Можна перемішати — як більше подобається.
Смузі виходить смачним, солодким та корисним — саме те, що треба для легкого літнього перекусу або сніданку. Також ми розповідали, як готувати смачну закуску з огірка та крабових паличок.