Аппетитная кабачковая икра: сколько ни закрой – не хватит
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Великолепная заготовка
Мы делились рецептом вкусного овощного ассорти с баклажанами. Теперь рассказываем, как готовить самую вкусную кабачковую икру.
По этому рецепту она выходит именно такой, которую многие помнят с детства. Заготовка густая, аппетитная, имеет насыщенный вкус. А еще – полностью натуральная.
Ингредиенты:
- кабачки – 5 кг;
- лук – 1 кг;
- морковь — 1 кг;
- томатная паста — 4 ст.л;
- масло – 350 – 400 мл;
- сахар — 200 г;
- соль — 100 г;
- уксус – по 10 мл в каждую банку;
- перец по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук режем кубиком, морковь нарезаем или натираем на крупной терке. Готовим большую кастрюлю. Выкладываем туда кабачки, нарезанные кубиками.
- Добавляем растительное масло и тушим под крышкой до мягкости кабачков. Отдельно тушим до полуготовности, затем добавляем лук. Готовим вместе, потом добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим овощи еще 10 минут.
- Смешиваем овощи и кабачки. Измельчаем их погружным блендером. Сахар, соль и перец добавляем постепенно, перемешивая и пробуя.
- Готовим все вместе на небольшом огне в течение 30 – 40 минут. В конце добавляем уксус.
- Раскладываем икру в стерилизованные и сухие банки, закручиваем крышками. Переворачиваем их, закутываем и оставляем остывать.
Заготовка получается очень вкусной. Также мы рассказывали, как сварить вкусное клубничное варенье.