Аппетитная кабачковая икра: сколько ни закрой – не хватит

Великолепная заготовка

Мы делились рецептом вкусного овощного ассорти с баклажанами. Теперь рассказываем, как готовить самую вкусную кабачковую икру.

По этому рецепту она выходит именно такой, которую многие помнят с детства. Заготовка густая, аппетитная, имеет насыщенный вкус. А еще – полностью натуральная.

Ингредиенты:

кабачки – 5 кг;

лук – 1 кг;

морковь — 1 кг;

томатная паста — 4 ст.л;

масло – 350 – 400 мл;

сахар — 200 г;

соль — 100 г;

уксус – по 10 мл в каждую банку;

перец по вкусу.

Способ приготовления:

Лук режем кубиком, морковь нарезаем или натираем на крупной терке. Готовим большую кастрюлю. Выкладываем туда кабачки, нарезанные кубиками. Добавляем растительное масло и тушим под крышкой до мягкости кабачков. Отдельно тушим до полуготовности, затем добавляем лук. Готовим вместе, потом добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим овощи еще 10 минут. Смешиваем овощи и кабачки. Измельчаем их погружным блендером. Сахар, соль и перец добавляем постепенно, перемешивая и пробуя. Готовим все вместе на небольшом огне в течение 30 – 40 минут. В конце добавляем уксус. Раскладываем икру в стерилизованные и сухие банки, закручиваем крышками. Переворачиваем их, закутываем и оставляем остывать.

Заготовка получается очень вкусной. Также мы рассказывали, как сварить вкусное клубничное варенье.