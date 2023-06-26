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Аппетитная кабачковая икра: сколько ни закрой – не хватит

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вкус этого соуса мы знаем с детства
Вкус этого соуса мы знаем с детства. Фото Файные рецепты

Великолепная заготовка

Мы делились рецептом вкусного овощного ассорти с баклажанами. Теперь рассказываем, как готовить самую вкусную кабачковую икру.

По этому рецепту она выходит именно такой, которую многие помнят с детства. Заготовка густая, аппетитная, имеет насыщенный вкус. А еще – полностью натуральная.

Ингредиенты:

  • кабачки – 5 кг;
  • лук – 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • томатная паста — 4 ст.л;
  • масло – 350 – 400 мл;
  • сахар — 200 г;
  • соль — 100 г;
  • уксус – по 10 мл в каждую банку;
  • перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук режем кубиком, морковь нарезаем или натираем на крупной терке. Готовим большую кастрюлю. Выкладываем туда кабачки, нарезанные кубиками.
  2. Добавляем растительное масло и тушим под крышкой до мягкости кабачков. Отдельно тушим до полуготовности, затем добавляем лук. Готовим вместе, потом добавляем томатную пасту. Перемешиваем и тушим овощи еще 10 минут.
  3. Смешиваем овощи и кабачки. Измельчаем их погружным блендером. Сахар, соль и перец добавляем постепенно, перемешивая и пробуя.
  4. Готовим все вместе на небольшом огне в течение 30 – 40 минут. В конце добавляем уксус.
  5. Раскладываем икру в стерилизованные и сухие банки, закручиваем крышками. Переворачиваем их, закутываем и оставляем остывать.

Заготовка получается очень вкусной. Также мы рассказывали, как сварить вкусное клубничное варенье.

Теги:
#Рецепт #Икра #Консервация #Заготовка #Кабачковая икра