Апетитна кабачкова ікра: скільки не закрий — не вистачить
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Чудова заготовка
Ми ділились рецептом смачного овочевого асорті з баклажанами. Тепер розповідаємо, як готувати найсмачнішу кабачкову ікру.
За цим рецептом вона виходить саме такою, яку багато хто пам’ятає з дитинства. Заготовка густа, апетитна, має насичений смак. А ще — повністю натуральна.
Інгредієнти:
- кабачки — 5 кг;
- цибуля — 1 кг;
- морква — 1 кг;
- томатна паста — 4 ст.л;
- олія — 350 – 400 мл;
- цукор — 200 г;
- сіль — 100 г;
- оцет — по 10 мл у кожну банку;
- перець до смаку.
Спосіб приготування:
- Цибулю ріжемо кубиком, моркву нарізаємо або натираємо на великій тертці. Готуємо велику каструлю. Викладаємо туди кабачки, нарізані кубиками.
- Додаємо олію та тушкуємо під кришкою до м’якості кабачків. Окремо тушкуємо до напівготовності, потім додаємо цибулю. Готуємо разом, потім — додаємо томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо овочі ще 10 хвилин.
- Змішуємо овочі та кабачки. Подрібнюємо їх занурювальним блендером. Цукор, сіль та перець додаємо поступово, перемішуючи та куштуючи.
- Готуємо все разом на невеликому вогні протягом 30 – 40 хвилин. Наприкінці додаємо оцет.
- Розкладаємо ікру в стерилізовані та сухі банки, закручуємо кришками. Перевертаємо їх, закутуємо та залишаємо остигати.
Заготовка виходить страшенно смачною. Також ми розповідали, як зварити смачне полуничне варення.