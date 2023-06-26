Апетитна кабачкова ікра: скільки не закрий — не вистачить

Чудова заготовка

Ми ділились рецептом смачного овочевого асорті з баклажанами. Тепер розповідаємо, як готувати найсмачнішу кабачкову ікру.

За цим рецептом вона виходить саме такою, яку багато хто пам’ятає з дитинства. Заготовка густа, апетитна, має насичений смак. А ще — повністю натуральна.

Інгредієнти:

кабачки — 5 кг;

цибуля — 1 кг;

морква — 1 кг;

томатна паста — 4 ст.л;

олія — 350 – 400 мл;

цукор — 200 г;

сіль — 100 г;

оцет — по 10 мл у кожну банку;

перець до смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю ріжемо кубиком, моркву нарізаємо або натираємо на великій тертці. Готуємо велику каструлю. Викладаємо туди кабачки, нарізані кубиками. Додаємо олію та тушкуємо під кришкою до м’якості кабачків. Окремо тушкуємо до напівготовності, потім додаємо цибулю. Готуємо разом, потім — додаємо томатну пасту. Перемішуємо і тушкуємо овочі ще 10 хвилин. Змішуємо овочі та кабачки. Подрібнюємо їх занурювальним блендером. Цукор, сіль та перець додаємо поступово, перемішуючи та куштуючи. Готуємо все разом на невеликому вогні протягом 30 – 40 хвилин. Наприкінці додаємо оцет. Розкладаємо ікру в стерилізовані та сухі банки, закручуємо кришками. Перевертаємо їх, закутуємо та залишаємо остигати.

Заготовка виходить страшенно смачною. Також ми розповідали, як зварити смачне полуничне варення.