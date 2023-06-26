Быстрая вкуснятина к чаю: сладкие язычки за считанные минуты
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Несколько минут – и готово
Мы рассказывали, как приготовить песочное печенье из мясорубки. Теперь делимся рецептом очень быстрой выпечки — хрустящих слоеных язычков из готового теста.
Нежные, воздушные, мягкие и румяные язычки получаются всегда и у всех. Готовятся быстро и из простых ингредиентов.
Ингредиенты:
- готовое слоеное тесто — пачка
- мука пшеничная
- сахар для посыпки – 5-7 ст. л.
Способ приготовления:
- Размораживаем готовое тесто. Присыпаем стол мукой.
- Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной в 0,5 см. Скалкой на тесто сильно давить не надо – магазинное тесто и так сформированное. Разогреваем духовку.
- Раскатанный пласт по всей поверхности посыпаем сахаром. Затем еще проходимся по нему скалкой, чтобы "запечатать" сахар.
- Нарезаем на кусочки, выкладываем их один на другой в два слоя. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Можно еще раз присыпать сахаром – слой должен быть плотный.
- Выпекаем 20-25 минут. Температура – 200 градусов.
Язычки получаются хрустящие и румяные. Также мы делились рецептом сладкой колбаски к чаю.