Быстрая вкуснятина к чаю: сладкие язычки за считанные минуты

Несколько минут – и готово

Мы рассказывали, как приготовить песочное печенье из мясорубки. Теперь делимся рецептом очень быстрой выпечки — хрустящих слоеных язычков из готового теста.

Нежные, воздушные, мягкие и румяные язычки получаются всегда и у всех. Готовятся быстро и из простых ингредиентов.

Ингредиенты:

готовое слоеное тесто — пачка

мука пшеничная

сахар для посыпки – 5-7 ст. л.

Способ приготовления:

Размораживаем готовое тесто. Присыпаем стол мукой. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной в 0,5 см. Скалкой на тесто сильно давить не надо – магазинное тесто и так сформированное. Разогреваем духовку. Раскатанный пласт по всей поверхности посыпаем сахаром. Затем еще проходимся по нему скалкой, чтобы "запечатать" сахар. Нарезаем на кусочки, выкладываем их один на другой в два слоя. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Можно еще раз присыпать сахаром – слой должен быть плотный. Выпекаем 20-25 минут. Температура – 200 градусов.

Язычки получаются хрустящие и румяные. Также мы делились рецептом сладкой колбаски к чаю.