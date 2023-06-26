Швидка смакота до чаю: солодкі язички за лічені хвилини

Кілька хвилин — і готово

Ми розповідали, як приготувати пісочне печиво з м’ясорубки. Тепер ділимось рецептом дуже швидкої випічки — хрустких листкових язичків з готового тіста.

Ніжні, повітряні, м’які та рум’яні язички виходять завжди і у всіх. Готуються швидко та з найпростіших інгредієнтів.

Інгредієнти:

готове листкове тісто — пачка

борошно пшеничне

цукор для посипки – 5-7 ст. л.

Спосіб приготування:

Розморожуємо готове тісто. Присипаємо стіл борошном. Розкочуємо тісто в прямокутний пласт товщиною в 0,5 см. Качалкою на тісто сильно давити не треба — магазинне тісто і так сформоване. Розігріваємо духовку. Розкатаний пласт по всій поверхні посипаємо цукром. Потім ще проходимось по ньому качалкою, щоб "запечатати" цукор. Нарізаємо на шматочки, викладаємо їх один на інший у два шари. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Можна ще раз присипати цукром — шар повинен бути щільний. Випікаємо 20-25 хвилин. Температура — 200 градусів.

Язички виходять хрумкі та рум’яні. Також ми ділились рецептом солодкої ковбаски до чаю.