Рус

Швидка смакота до чаю: солодкі язички за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мабуть, найпростіша випічка до чаю
Мабуть, найпростіша випічка до чаю. Фото ukr.media

Кілька хвилин — і готово

Ми розповідали, як приготувати пісочне печиво з м’ясорубки. Тепер ділимось рецептом дуже швидкої випічки — хрустких листкових язичків з готового тіста.

Ніжні, повітряні, м’які та рум’яні язички виходять завжди і у всіх. Готуються швидко та з найпростіших інгредієнтів.

Інгредієнти:

  • готове листкове тісто — пачка
  • борошно пшеничне
  • цукор для посипки – 5-7 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Розморожуємо готове тісто. Присипаємо стіл борошном.
  2. Розкочуємо тісто в прямокутний пласт товщиною в 0,5 см. Качалкою на тісто сильно давити не треба — магазинне тісто і так сформоване. Розігріваємо духовку.
  3. Розкатаний пласт по всій поверхні посипаємо цукром. Потім ще проходимось по ньому качалкою, щоб "запечатати" цукор.
  4. Нарізаємо на шматочки, викладаємо їх один на інший у два шари. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Можна ще раз присипати цукром — шар повинен бути щільний.
  5. Випікаємо 20-25 хвилин. Температура — 200 градусів.

Язички виходять хрумкі та рум’яні. Також ми ділились рецептом солодкої ковбаски до чаю.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Десерт #Тісто