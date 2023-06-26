Швидка смакота до чаю: солодкі язички за лічені хвилини
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Кілька хвилин — і готово
Ми розповідали, як приготувати пісочне печиво з м’ясорубки. Тепер ділимось рецептом дуже швидкої випічки — хрустких листкових язичків з готового тіста.
Ніжні, повітряні, м’які та рум’яні язички виходять завжди і у всіх. Готуються швидко та з найпростіших інгредієнтів.
Інгредієнти:
- готове листкове тісто — пачка
- борошно пшеничне
- цукор для посипки – 5-7 ст. л.
Спосіб приготування:
- Розморожуємо готове тісто. Присипаємо стіл борошном.
- Розкочуємо тісто в прямокутний пласт товщиною в 0,5 см. Качалкою на тісто сильно давити не треба — магазинне тісто і так сформоване. Розігріваємо духовку.
- Розкатаний пласт по всій поверхні посипаємо цукром. Потім ще проходимось по ньому качалкою, щоб "запечатати" цукор.
- Нарізаємо на шматочки, викладаємо їх один на інший у два шари. Викладаємо на деко, застелене пергаментом. Можна ще раз присипати цукром — шар повинен бути щільний.
- Випікаємо 20-25 хвилин. Температура — 200 градусів.
Язички виходять хрумкі та рум’яні. Також ми ділились рецептом солодкої ковбаски до чаю.