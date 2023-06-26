О котлетах и не вспомните: бюджетное блюдо на праздничный стол
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Прекрасный рецепт праздничной закуски
Если вам надоели сочные котлеты, обратите внимание на этот рецепт мясных гнездышек с сырно-грибной начинкой. Начинку можно менять на свой вкус.
Закуска получается вкусная и сочная – именно то, что нужно для праздничного стола. А продукты нужны самые простые.
Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- грибы – 200 г
- лук – 1 шт
- твердый сыр – 100 г
- помидоры – 2 шт
- майонез, масло, соль, специи — по вкусу
Способ приготовления:
- Лук очищаем, промываем и мелко нарезаем. То же самое проделываем с грибами.
- Лук и грибы обжариваем с небольшим количеством растительного масла. Когда начинка зарумянилась, добавляем немного соли и перца. Тушим еще несколько минут. Включаем духовку на 180, чтобы разогревалась.
- Фарш смешиваем со специями и солью. Несколько раз отбиваем об дно миски – чтобы получился лишний воздух.
- Лепим из фарша небольшие шарики. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Прижимаем дном рюмки или стаканы — чтобы получилась лепешка с углублением в центре.
- Наполняем "гнездышко" начинкой из грибов ты лука. Щедро посыпаем сыром.
- Готовим около 20 минут. Точное время приготовления зависит от духовки.
Закуска получается очень вкусная. Также мы рассказывали, как приготовить баклажан в кляре так, чтобы казалось, что это мясо.