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О котлетах и не вспомните: бюджетное блюдо на праздничный стол

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Эти гнезда из фарша получаются просто невероятными
Эти гнезда из фарша получаются просто невероятными. Фото Голая Правда

Прекрасный рецепт праздничной закуски

Если вам надоели сочные котлеты, обратите внимание на этот рецепт мясных гнездышек с сырно-грибной начинкой. Начинку можно менять на свой вкус.

Закуска получается вкусная и сочная – именно то, что нужно для праздничного стола. А продукты нужны самые простые.

Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • грибы – 200 г
  • лук – 1 шт
  • твердый сыр – 100 г
  • помидоры – 2 шт
  • майонез, масло, соль, специи — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук очищаем, промываем и мелко нарезаем. То же самое проделываем с грибами.
  2. Лук и грибы обжариваем с небольшим количеством растительного масла. Когда начинка зарумянилась, добавляем немного соли и перца. Тушим еще несколько минут. Включаем духовку на 180, чтобы разогревалась.
  3. Фарш смешиваем со специями и солью. Несколько раз отбиваем об дно миски – чтобы получился лишний воздух.
  4. Лепим из фарша небольшие шарики. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Прижимаем дном рюмки или стаканы — чтобы получилась лепешка с углублением в центре.
  5. Наполняем "гнездышко" начинкой из грибов ты лука. Щедро посыпаем сыром.
  6. Готовим около 20 минут. Точное время приготовления зависит от духовки.

Закуска получается очень вкусная. Также мы рассказывали, как приготовить баклажан в кляре так, чтобы казалось, что это мясо.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Закуска #Праздничный стол