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Про котлети й не згадаєте: бюджетна страва на святковий стіл

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці гнізда з фаршу виходять просто неймовірними
Ці гнізда з фаршу виходять просто неймовірними. Фото Гола Правда

Чудовий рецепт святкової закуски

Якщо вам набридли соковиті котлети, зверніть увагу на цей рецепт м’ясних гніздечок з сирно-грибною начинкою. Начинку можна змінювати.

Закуска виходить смачна й соковита — саме те, що треба для святкового столу. А продукти потрібні найпростіші.

Інгредієнти:

  • фарш – 500 г
  • гриби – 200 г
  • цибуля – 1 шт
  • твердий сир – 100 г
  • помідори – 2 шт
  • майонез, олія, сіль, спецї — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Цибулю очищаємо, промиваємо і дрібно нарізаємо. Те саме проробляємо з грибами.
  2. Цибулю та гриби обсмажуємо з невеликою кількістю олії. Коли начинка зарум’янилась — додаємо трохи солі та перцю. Тушкуємо ще кілька хвилин. Вмикаємо духовку на 180 — щоб розігрівалась.
  3. Фарш змішуємо зі спеціями та сіллю. Кілька разів відбиваємо об дно миски — щоб вийшло зайве повітря.
  4. Ліпимо з фаршу невеличкі кульки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Притискаємо дном чарки чи склянки — щоб вийшов коржик із заглибленням у центрі.
  5. Наповнюємо "гніздечка" начинкою з грибів ти цибулі. Щедро посипаємо сиром.
  6. Готуємо близько 20 хвилин. Точний час приготування залежить від вашої духовки.

Закуска виходить дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати баклажан у клярі так, щоб здавалося, ніби це м’ясо.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Закуска #Святковий стіл