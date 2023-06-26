Про котлети й не згадаєте: бюджетна страва на святковий стіл
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Чудовий рецепт святкової закуски
Якщо вам набридли соковиті котлети, зверніть увагу на цей рецепт м’ясних гніздечок з сирно-грибною начинкою. Начинку можна змінювати.
Закуска виходить смачна й соковита — саме те, що треба для святкового столу. А продукти потрібні найпростіші.
Інгредієнти:
- фарш – 500 г
- гриби – 200 г
- цибуля – 1 шт
- твердий сир – 100 г
- помідори – 2 шт
- майонез, олія, сіль, спецї — до смаку
Спосіб приготування:
- Цибулю очищаємо, промиваємо і дрібно нарізаємо. Те саме проробляємо з грибами.
- Цибулю та гриби обсмажуємо з невеликою кількістю олії. Коли начинка зарум’янилась — додаємо трохи солі та перцю. Тушкуємо ще кілька хвилин. Вмикаємо духовку на 180 — щоб розігрівалась.
- Фарш змішуємо зі спеціями та сіллю. Кілька разів відбиваємо об дно миски — щоб вийшло зайве повітря.
- Ліпимо з фаршу невеличкі кульки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Притискаємо дном чарки чи склянки — щоб вийшов коржик із заглибленням у центрі.
- Наповнюємо "гніздечка" начинкою з грибів ти цибулі. Щедро посипаємо сиром.
- Готуємо близько 20 хвилин. Точний час приготування залежить від вашої духовки.
Закуска виходить дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати баклажан у клярі так, щоб здавалося, ніби це м’ясо.