Про котлети й не згадаєте: бюджетна страва на святковий стіл

Чудовий рецепт святкової закуски

Якщо вам набридли соковиті котлети, зверніть увагу на цей рецепт м’ясних гніздечок з сирно-грибною начинкою. Начинку можна змінювати.

Закуска виходить смачна й соковита — саме те, що треба для святкового столу. А продукти потрібні найпростіші.

Інгредієнти:

фарш – 500 г

гриби – 200 г

цибуля – 1 шт

твердий сир – 100 г

помідори – 2 шт

майонез, олія, сіль, спецї — до смаку

Спосіб приготування:

Цибулю очищаємо, промиваємо і дрібно нарізаємо. Те саме проробляємо з грибами. Цибулю та гриби обсмажуємо з невеликою кількістю олії. Коли начинка зарум’янилась — додаємо трохи солі та перцю. Тушкуємо ще кілька хвилин. Вмикаємо духовку на 180 — щоб розігрівалась. Фарш змішуємо зі спеціями та сіллю. Кілька разів відбиваємо об дно миски — щоб вийшло зайве повітря. Ліпимо з фаршу невеличкі кульки. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Притискаємо дном чарки чи склянки — щоб вийшов коржик із заглибленням у центрі. Наповнюємо "гніздечка" начинкою з грибів ти цибулі. Щедро посипаємо сиром. Готуємо близько 20 хвилин. Точний час приготування залежить від вашої духовки.

Закуска виходить дуже смачна. Також ми розповідали, як приготувати баклажан у клярі так, щоб здавалося, ніби це м’ясо.