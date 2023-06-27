Вернет вас в детство: ароматный творожник по семейному рецепту

Готовьте и ешьте с удовольствием!

Творожные пироги — это удивительная выпечка, которая уникальна по своим свойствам. Такие десерты не только принесут вам вкусовое удовольствие, у них еще масса полезных и питательных свойств.

Благодаря вкусу, аромату и внешнему виду творожник по рецепту "Мета" имеет право называться идеальным. Поэтому не теряйте времени и скорее начинайте готовить.

Как приготовить творожник

Ингредиенты

Для теста:

масло сливочное 82% — 100 г;

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

сахар — 150 г;

соль — по вкусу;

сметана — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

мука — 300 г.

Для творожной массы:

творог кисломолочный — 1.5 кг;

сахар — 350 г;

масло сливочное 82% — 150 г;

яйцо куриное, крупное — 8 шт.;

изюм — 150 г;

мука — 4 ст. л.;

сахар ванильный — 20 г;

лимон — 1 шт.

Способ приготовления:

Для теста разотрите мягкое масло и сахар в миске, добавьте щепотку соли и яйца, перемешайте. Добавьте сметану, просейте муку и разрыхлитель и замесите тесто. Оберните тесто пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут. Для творожной массы промойте и переберите изюм, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду, обсушите изюм и обваляйте в муке. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Соедините в большой миске яичную смесь, перебитые в блендере творог и мягкое масло. Добавьте изюм, цедру 1 лимона и несколько капель сока. Все тщательно перемешайте. Разделите тесто на большую и меньшую части. Большую раскатайте на присыпанной мукой поверхности и выложите на смазанный маслом и застеленный пергаментной бумагой противень, формируя бортики. Выложите на тесто творожную массу и разровняйте. Меньший кусок раскатайте, нарежьте полосками и сделайте жгутики. Накройте жгутиками пирог и поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.

Подавайте творожник с любимым кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита!