Вернет вас в детство: ароматный творожник по семейному рецепту
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Готовьте и ешьте с удовольствием!
Творожные пироги — это удивительная выпечка, которая уникальна по своим свойствам. Такие десерты не только принесут вам вкусовое удовольствие, у них еще масса полезных и питательных свойств.
Благодаря вкусу, аромату и внешнему виду творожник по рецепту "Мета" имеет право называться идеальным. Поэтому не теряйте времени и скорее начинайте готовить.
Как приготовить творожник
Ингредиенты
Для теста:
- масло сливочное 82% — 100 г;
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- сахар — 150 г;
- соль — по вкусу;
- сметана — 3 ст. л.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- мука — 300 г.
Для творожной массы:
- творог кисломолочный — 1.5 кг;
- сахар — 350 г;
- масло сливочное 82% — 150 г;
- яйцо куриное, крупное — 8 шт.;
- изюм — 150 г;
- мука — 4 ст. л.;
- сахар ванильный — 20 г;
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления:
- Для теста разотрите мягкое масло и сахар в миске, добавьте щепотку соли и яйца, перемешайте. Добавьте сметану, просейте муку и разрыхлитель и замесите тесто.
- Оберните тесто пищевой пленкой и положите в холодильник на 30 минут.
- Для творожной массы промойте и переберите изюм, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем слейте воду, обсушите изюм и обваляйте в муке.
- Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышности. Соедините в большой миске яичную смесь, перебитые в блендере творог и мягкое масло. Добавьте изюм, цедру 1 лимона и несколько капель сока. Все тщательно перемешайте.
- Разделите тесто на большую и меньшую части. Большую раскатайте на присыпанной мукой поверхности и выложите на смазанный маслом и застеленный пергаментной бумагой противень, формируя бортики. Выложите на тесто творожную массу и разровняйте.
- Меньший кусок раскатайте, нарежьте полосками и сделайте жгутики. Накройте жгутиками пирог и поставьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 50 минут.
Подавайте творожник с любимым кофе и наслаждайтесь. Приятного аппетита!