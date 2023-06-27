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Поверне вас у дитинство: ароматний сирник за сімейним рецептом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий сирник не тільки смачний, але й корисний
Такий сирник не тільки смачний, але й корисний. Фото Meta.ua

Готуйте та їжте із задоволенням!

Сирні пироги — це дивовижна випічка, яка унікальна за своїми властивостями. Такі десерти не тільки принесуть вам смакове задоволення, у них ще багато корисних і поживних властивостей.

Завдяки смаку, аромату та зовнішньому вигляду сир за рецептом "Мета" має право називатися ідеальним. Тому не гайте часу і швидше починайте готувати.

Як приготувати сир

Інгредієнти

Для тіста:

  • масло вершкове 82% — 100 г;
  • яйце куряче, велике — 2 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • сметана — 3 ст. л.;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • борошно — 300 г.

Для сирної маси:

  • сир кисломолочний – 1.5 кг;
  • цукор — 350 г;
  • масло вершкове 82% — 150 г;
  • яйце куряче, велике — 8 шт.;
  • родзинки — 150 г;
  • борошно — 4 ст. л.;
  • цукор ванільний — 20 г;
  • лимон — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. Для тіста розітріть м’яку олію та цукор у мисці, додайте дрібку солі та яйця, перемішайте. Додайте сметану, просійте борошно і розпушувач, замісіть тісто.
  2. Оберніть тісто харчовою плівкою і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
  3. Для сирної маси промийте і переберіть родзинки, залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Потім злийте воду, обсушіть родзинки та обваляйте у борошні.
  4. Збийте яйця з цукром та ванільним цукром до пишності. З’єднайте у великій мисці яєчну суміш, перебитий в блендері сир і м’яке масло. Додати родзинки, цедру 1 лимона і кілька крапель соку. Все ретельно перемішайте.
  5. Розділіть тісто на більшу та меншу частини. Велику розкотіть на присипаній борошном поверхні та викладіть на змащене маслом і застелене пергаментним папером деко, формуючи борти. Викладіть на тісто сирну масу та розрівняйте.
  6. Найменший шматок розкотіть, наріжте смужками та зробіть джгутики. Накрийте джгутиками пиріг і поставте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.

Подавайте сир з улюбленою кавою і насолоджуйтесь. Смачного!

Теги:
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