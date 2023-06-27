Поверне вас у дитинство: ароматний сирник за сімейним рецептом
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готуйте та їжте із задоволенням!
Сирні пироги — це дивовижна випічка, яка унікальна за своїми властивостями. Такі десерти не тільки принесуть вам смакове задоволення, у них ще багато корисних і поживних властивостей.
Завдяки смаку, аромату та зовнішньому вигляду сир за рецептом "Мета" має право називатися ідеальним. Тому не гайте часу і швидше починайте готувати.
Як приготувати сир
Інгредієнти
Для тіста:
- масло вершкове 82% — 100 г;
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- цукор — 150 г;
- сіль — до свого смаку;
- сметана — 3 ст. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- борошно — 300 г.
Для сирної маси:
- сир кисломолочний – 1.5 кг;
- цукор — 350 г;
- масло вершкове 82% — 150 г;
- яйце куряче, велике — 8 шт.;
- родзинки — 150 г;
- борошно — 4 ст. л.;
- цукор ванільний — 20 г;
- лимон — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Для тіста розітріть м’яку олію та цукор у мисці, додайте дрібку солі та яйця, перемішайте. Додайте сметану, просійте борошно і розпушувач, замісіть тісто.
- Оберніть тісто харчовою плівкою і покладіть у холодильник на 30 хвилин.
- Для сирної маси промийте і переберіть родзинки, залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Потім злийте воду, обсушіть родзинки та обваляйте у борошні.
- Збийте яйця з цукром та ванільним цукром до пишності. З’єднайте у великій мисці яєчну суміш, перебитий в блендері сир і м’яке масло. Додати родзинки, цедру 1 лимона і кілька крапель соку. Все ретельно перемішайте.
- Розділіть тісто на більшу та меншу частини. Велику розкотіть на присипаній борошном поверхні та викладіть на змащене маслом і застелене пергаментним папером деко, формуючи борти. Викладіть на тісто сирну масу та розрівняйте.
- Найменший шматок розкотіть, наріжте смужками та зробіть джгутики. Накрийте джгутиками пиріг і поставте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.
Подавайте сир з улюбленою кавою і насолоджуйтесь. Смачного!