Поверне вас у дитинство: ароматний сирник за сімейним рецептом

Готуйте та їжте із задоволенням!

Сирні пироги — це дивовижна випічка, яка унікальна за своїми властивостями. Такі десерти не тільки принесуть вам смакове задоволення, у них ще багато корисних і поживних властивостей.

Завдяки смаку, аромату та зовнішньому вигляду сир за рецептом "Мета" має право називатися ідеальним. Тому не гайте часу і швидше починайте готувати.

Як приготувати сир

Інгредієнти

Для тіста:

масло вершкове 82% — 100 г;

яйце куряче, велике — 2 шт.;

цукор — 150 г;

сіль — до свого смаку;

сметана — 3 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

борошно — 300 г.

Для сирної маси:

сир кисломолочний – 1.5 кг;

цукор — 350 г;

масло вершкове 82% — 150 г;

яйце куряче, велике — 8 шт.;

родзинки — 150 г;

борошно — 4 ст. л.;

цукор ванільний — 20 г;

лимон — 1 шт.

Спосіб приготування:

Для тіста розітріть м’яку олію та цукор у мисці, додайте дрібку солі та яйця, перемішайте. Додайте сметану, просійте борошно і розпушувач, замісіть тісто. Оберніть тісто харчовою плівкою і покладіть у холодильник на 30 хвилин. Для сирної маси промийте і переберіть родзинки, залийте окропом і залиште на 10 хвилин. Потім злийте воду, обсушіть родзинки та обваляйте у борошні. Збийте яйця з цукром та ванільним цукром до пишності. З’єднайте у великій мисці яєчну суміш, перебитий в блендері сир і м’яке масло. Додати родзинки, цедру 1 лимона і кілька крапель соку. Все ретельно перемішайте. Розділіть тісто на більшу та меншу частини. Велику розкотіть на присипаній борошном поверхні та викладіть на змащене маслом і застелене пергаментним папером деко, формуючи борти. Викладіть на тісто сирну масу та розрівняйте. Найменший шматок розкотіть, наріжте смужками та зробіть джгутики. Накрийте джгутиками пиріг і поставте випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 50 хвилин.

Подавайте сир з улюбленою кавою і насолоджуйтесь. Смачного!