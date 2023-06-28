Вы такого еще не пробовали: прохладный кофейный квас

Идеальный способ вкусно утолить жажду

Мы рассказывали, как готовить квас из бузины. Теперь делимся рецептом замечательного газированного напитка на основе молотого кофе.

Такой квас несложно готовить. Он получается ароматным, прекрасно освежает и прекрасно утоляет жажду. Рецептом поделились на портале social.com.ua :

Ингредиенты:

вода — 3 л;

кофе заварной молотый — 2 столовые ложки;

сахар — 250 г;

сухие дрожжи – 1 чайная ложка;

лимонная кислота – 1 чайная ложка;

изюм – 15 шт.

Способ приготовления:

Кипятим 1 литр воды. Добавляем 2 столовых ложки заварного кофе, перемешиваем. Накрываем крышкой, даем настояться. Через час процеживаем, переливаем кофе в трехлитровую банку, добавляем сахар, лимонную кислоту, дрожжи и изюм. Доливаем воду комнатной температуры "по плечику" банки, это примерно 2 литра. Еще раз перемешиваем. Сверху накрываем марлей, оставляем на ночь для брожения. Утром перемешиваем, накрываем крышкой. Убираем напиток на 2 дня в холодильник. Процеживаем от осадка – квас готов.

Напиток получается идеальным для утоления жажды. Также мы рассказывали, как готовить вкусный лимонад.