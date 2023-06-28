Рус

Ви такого ще не куштували: прохолодний кавовий квас

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Напій виходить дуже ароматним
Напій виходить дуже ароматним. Фото НГС24

Ідеальний спосіб смачно втамувати спрагу

Ми розповідали, як готувати квас з бузини. Тепер ділимось рецептом чудового газованого напою на основі меленої кави.

Такий квас нескладно готувати. Він виходить ароматним, прекрасно освіжає та чудово тамує спрагу. Рецептом поділились на порталі social.com.ua:

Інгредієнти:

  • вода — 3 л;
  • кава заварна мелена — 2 столові ложки;
  • цукор — 250 г;
  • сухі дріжджі — 1 чайна ложка;
  • лимонна кислота — 1 чайна ложка;
  • родзинки — 15 шт.

Спосіб приготування:

  1. Кип’ятимо 1 літр води. Додаємо 2 столові ложки заварної кави, перемішуємо.
  2. Накриваємо кришкою, даємо настоятися. За годину проціджуємо, переливаємо каву в трилітрову банку, додаємо цукор, лимонну кислоту, дріжджі й родзинки.
  3. Доливаємо воду кімнатної температури "по плічка" банки, це приблизно 2 літри. Ще раз перемішуємо.
  4. Зверху накриваємо марлею, залишаємо на ніч для бродіння. Вранці перемішуємо, накриваємо кришкою.
  5. Прибираємо напій на 2 доби в холодильник. Проціджуємо від осаду — квас готовий.

Напій виходить ідеальним для втамування спраги. Також ми розповідали, як готувати смачний лимонад.

Теги:
#Рецепт #Кава #Напій #Квас