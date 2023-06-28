Ви такого ще не куштували: прохолодний кавовий квас

Ідеальний спосіб смачно втамувати спрагу

Ми розповідали, як готувати квас з бузини. Тепер ділимось рецептом чудового газованого напою на основі меленої кави.

Такий квас нескладно готувати. Він виходить ароматним, прекрасно освіжає та чудово тамує спрагу. Рецептом поділились на порталі social.com.ua:

Інгредієнти:

вода — 3 л;

кава заварна мелена — 2 столові ложки;

цукор — 250 г;

сухі дріжджі — 1 чайна ложка;

лимонна кислота — 1 чайна ложка;

родзинки — 15 шт.

Спосіб приготування:

Кип’ятимо 1 літр води. Додаємо 2 столові ложки заварної кави, перемішуємо. Накриваємо кришкою, даємо настоятися. За годину проціджуємо, переливаємо каву в трилітрову банку, додаємо цукор, лимонну кислоту, дріжджі й родзинки. Доливаємо воду кімнатної температури "по плічка" банки, це приблизно 2 літри. Ще раз перемішуємо. Зверху накриваємо марлею, залишаємо на ніч для бродіння. Вранці перемішуємо, накриваємо кришкою. Прибираємо напій на 2 доби в холодильник. Проціджуємо від осаду — квас готовий.

Напій виходить ідеальним для втамування спраги. Також ми розповідали, як готувати смачний лимонад.