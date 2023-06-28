Ви такого ще не куштували: прохолодний кавовий квас
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Ідеальний спосіб смачно втамувати спрагу
Ми розповідали, як готувати квас з бузини. Тепер ділимось рецептом чудового газованого напою на основі меленої кави.
Такий квас нескладно готувати. Він виходить ароматним, прекрасно освіжає та чудово тамує спрагу. Рецептом поділились на порталі social.com.ua:
Інгредієнти:
- вода — 3 л;
- кава заварна мелена — 2 столові ложки;
- цукор — 250 г;
- сухі дріжджі — 1 чайна ложка;
- лимонна кислота — 1 чайна ложка;
- родзинки — 15 шт.
Спосіб приготування:
- Кип’ятимо 1 літр води. Додаємо 2 столові ложки заварної кави, перемішуємо.
- Накриваємо кришкою, даємо настоятися. За годину проціджуємо, переливаємо каву в трилітрову банку, додаємо цукор, лимонну кислоту, дріжджі й родзинки.
- Доливаємо воду кімнатної температури "по плічка" банки, це приблизно 2 літри. Ще раз перемішуємо.
- Зверху накриваємо марлею, залишаємо на ніч для бродіння. Вранці перемішуємо, накриваємо кришкою.
- Прибираємо напій на 2 доби в холодильник. Проціджуємо від осаду — квас готовий.
Напій виходить ідеальним для втамування спраги. Також ми розповідали, як готувати смачний лимонад.