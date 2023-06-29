Укр

Секрет этого соуса - в черешне: рецепт пикантной заправки, с которой вы забудете о майонезе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Соус из черешни - необычная, но полезная замена майонезу
Соус из черешни - необычная, но полезная замена майонезу. Фото shuba.life

Идеальное дополнение к изысканным закускам!

Сезон черешни в Украине яркий, но короткий. Поэтому нужно не медлить, а извлечь из ягоды по максимуму пользы и вкуса.

Сладковато-острый и восхитительно вкусный соус, приготовленный из черешни по рецепту Shuba, прекрасно сочетается с выдержанными сырами, хамоном, и вином. Это идеальное дополнение изысканных закусок. Готовить такую заправку одно удовольствие: просто, быстро и из простых продуктов. Так что начинаем!

Как приготовить пикантный соус из черешни

Ингредиенты на 4 порции:

  • черешня — 400 г;
  • сахар — 100 г;
  • уксус винный — 50 мл;
  • корень имбиря свежий — 50 г;
  • красный перец чили — 1 шт.;
  • корица, палочки — 1 шт.;
  • перец душистый, горошек — 10 шт.

Способ приготовления:

  1. Ягоды промыть, разрезать на половинки, очистить от косточек. Чили почистить от семян, нарезать полукольцами. Имбирь почистить, натереть на мелкую терку.
  2. В сотейнике соединить черешню, сахар, имбирь, уксус, довести до кипения и варить 15 минут на малом огне. Снимать пенку.
  3. Добавить чили, палочку корицы и горошины перца. Проварить еще 5-7 минут на минимальном огне, помешивая ложкой.
  4. Готовый соус необходимо остудить, переложить в контейнер и держать в холодильнике.

Подавайте соус из черешни к сочному стейку или нежному паштету из куриной печени. Приятного аппетита!

Теги:
#Рецепт #Соус #Черешня #Готовим дома