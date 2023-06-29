Секрет этого соуса - в черешне: рецепт пикантной заправки, с которой вы забудете о майонезе
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Идеальное дополнение к изысканным закускам!
Сезон черешни в Украине яркий, но короткий. Поэтому нужно не медлить, а извлечь из ягоды по максимуму пользы и вкуса.
Сладковато-острый и восхитительно вкусный соус, приготовленный из черешни по рецепту Shuba, прекрасно сочетается с выдержанными сырами, хамоном, и вином. Это идеальное дополнение изысканных закусок. Готовить такую заправку одно удовольствие: просто, быстро и из простых продуктов. Так что начинаем!
Как приготовить пикантный соус из черешни
Ингредиенты на 4 порции:
- черешня — 400 г;
- сахар — 100 г;
- уксус винный — 50 мл;
- корень имбиря свежий — 50 г;
- красный перец чили — 1 шт.;
- корица, палочки — 1 шт.;
- перец душистый, горошек — 10 шт.
Способ приготовления:
- Ягоды промыть, разрезать на половинки, очистить от косточек. Чили почистить от семян, нарезать полукольцами. Имбирь почистить, натереть на мелкую терку.
- В сотейнике соединить черешню, сахар, имбирь, уксус, довести до кипения и варить 15 минут на малом огне. Снимать пенку.
- Добавить чили, палочку корицы и горошины перца. Проварить еще 5-7 минут на минимальном огне, помешивая ложкой.
- Готовый соус необходимо остудить, переложить в контейнер и держать в холодильнике.
Подавайте соус из черешни к сочному стейку или нежному паштету из куриной печени. Приятного аппетита!