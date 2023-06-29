Секрет этого соуса - в черешне: рецепт пикантной заправки, с которой вы забудете о майонезе

Идеальное дополнение к изысканным закускам!

Сезон черешни в Украине яркий, но короткий. Поэтому нужно не медлить, а извлечь из ягоды по максимуму пользы и вкуса.

Сладковато-острый и восхитительно вкусный соус, приготовленный из черешни по рецепту Shuba, прекрасно сочетается с выдержанными сырами, хамоном, и вином. Это идеальное дополнение изысканных закусок. Готовить такую заправку одно удовольствие: просто, быстро и из простых продуктов. Так что начинаем!

Как приготовить пикантный соус из черешни

Ингредиенты на 4 порции:

черешня — 400 г;

сахар — 100 г;

уксус винный — 50 мл;

корень имбиря свежий — 50 г;

красный перец чили — 1 шт.;

корица, палочки — 1 шт.;

перец душистый, горошек — 10 шт.

Способ приготовления:

Ягоды промыть, разрезать на половинки, очистить от косточек. Чили почистить от семян, нарезать полукольцами. Имбирь почистить, натереть на мелкую терку. В сотейнике соединить черешню, сахар, имбирь, уксус, довести до кипения и варить 15 минут на малом огне. Снимать пенку. Добавить чили, палочку корицы и горошины перца. Проварить еще 5-7 минут на минимальном огне, помешивая ложкой. Готовый соус необходимо остудить, переложить в контейнер и держать в холодильнике.

Подавайте соус из черешни к сочному стейку или нежному паштету из куриной печени. Приятного аппетита!