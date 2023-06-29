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Секрет цього соусу — у черешні: рецепт пікантної заправки, з якої ви забудете про майонез

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Соус із черешні — незвичайна, але корисна заміна майонезу
Соус із черешні — незвичайна, але корисна заміна майонезу. Фото shuba.life

Ідеальний додаток до вишуканих закусок!

Сезон черешні в Україні яскравий, але короткий. Тому потрібно не зволікати, а витягти з ягоди по максимуму користі та смаку.

Солодкувато-гострий і чудово смачний соус, приготований з черешні за рецептом Shuba, чудово поєднується з витриманими сирами, хамоном та вином. Це ідеальне доповнення вишуканих закусок. Готувати таку заправку — одне задоволення: просто, швидко та з простих продуктів. Тож починаємо!

Як приготувати соус з черешні

Інгредієнти на 4 порції:

  • черешня — 400 г;
  • цукор — 100 г;
  • оцет винний – 50 мл;
  • корінь імбиру свіжий — 50 г;
  • червоний перець чилі – 1 шт.;
  • кориця, палички — 1 шт.;
  • перець духмяний, горошок — 10 шт.

Спосіб приготування:

  1. Ягоди промити, розрізати на половинки, очистити від кісточок. Чилі почистити від насіння, нарізати півкільцями. Імбир почистити, натерти на дрібну тертку.
  2. У сотейнику поєднати черешню, цукор, імбир, оцет, довести до кипіння і варити 15 хвилин на малому вогні. Знімати пінку.
  3. Додати чилі, паличку кориці та горошини перцю. Проварити ще 5-7 хвилин на мінімальному вогні, помішуючи ложкою.
  4. Готовий соус необхідно остудити, перекласти в контейнер та тримати у холодильнику.

Подавайте соус із черешні до соковитого стейку або ніжного паштету з курячої печінки. Смачного!

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