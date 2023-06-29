Секрет цього соусу — у черешні: рецепт пікантної заправки, з якої ви забудете про майонез
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Ідеальний додаток до вишуканих закусок!
Сезон черешні в Україні яскравий, але короткий. Тому потрібно не зволікати, а витягти з ягоди по максимуму користі та смаку.
Солодкувато-гострий і чудово смачний соус, приготований з черешні за рецептом Shuba, чудово поєднується з витриманими сирами, хамоном та вином. Це ідеальне доповнення вишуканих закусок. Готувати таку заправку — одне задоволення: просто, швидко та з простих продуктів. Тож починаємо!
Як приготувати соус з черешні
Інгредієнти на 4 порції:
- черешня — 400 г;
- цукор — 100 г;
- оцет винний – 50 мл;
- корінь імбиру свіжий — 50 г;
- червоний перець чилі – 1 шт.;
- кориця, палички — 1 шт.;
- перець духмяний, горошок — 10 шт.
Спосіб приготування:
- Ягоди промити, розрізати на половинки, очистити від кісточок. Чилі почистити від насіння, нарізати півкільцями. Імбир почистити, натерти на дрібну тертку.
- У сотейнику поєднати черешню, цукор, імбир, оцет, довести до кипіння і варити 15 хвилин на малому вогні. Знімати пінку.
- Додати чилі, паличку кориці та горошини перцю. Проварити ще 5-7 хвилин на мінімальному вогні, помішуючи ложкою.
- Готовий соус необхідно остудити, перекласти в контейнер та тримати у холодильнику.
Подавайте соус із черешні до соковитого стейку або ніжного паштету з курячої печінки. Смачного!