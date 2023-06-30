Завтрак за считанные минуты: для таких бисквитов даже духовку включать не придется

Полчаса — и готовый десерт на столе

Повар, который берется готовить домашний бисквит, должен быть внимательным (чтобы точно отмерить ингредиенты), аккуратным (чтобы превратить их в воздушную массу и терпение. А еще у него должна быть хорошая духовка с плотно закрывающейся дверцей. Если первые два пункта у вас есть налицо, а вот с духовкой проблемы, то этот рецепт именно для вас.

"Це Смак" предлагает рецепт бисквитов, которые можно приготовить даже без духовки – для этого вам нужна только сковорода. На вид они больше похожи на пышные оладьи, но на вкус — точь-в-точь бисквитные коржи на молоке. Ваша задача – придерживаться рецепта и жарить на слабом огне: изделия мгновенно схватываются и могут подгореть.

Как приготовить бисквиты на сковороде

Ингредиенты на 4 порции:

пшеничная мука – 3 ст. л.;

яйцо – 3 шт.;

соль – 1 щепотка;

разрыхлитель – 0,5 ч. л.;

молоко – 1 ст. л.;

подсолнечное масло – 2 ст. л.;

сахарная пудра – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Отделите желтки от белков. Желтки смешайте с молоком, белки раздельно взбейте с солью до пышной пены. Аккуратно соедините белки с желтками. В отдельную миску просейте муку с разрыхлителем. Плавно помешивая венчиком яичную массу, введите в нее муку. Перемешайте. Поставьте сковороду на слабый огонь, влейте чуть-чуть подсолнечного масла, слегка прогрейте. Выкладывайте ложкой лепешки желаемого размера. Жарьте по минуту с каждой стороны.

Готовые изделия выложите на блюдо и посыпьте сахарной пудрой. Заварите любимый чай и наслаждайтесь бисквитами. Приятного аппетита!