Сніданок за лічені хвилини: для таких бісквітів навіть духовку вмикати не доведеться.

Півгодини – і готовий десерт на столі

Кухар, який береться готувати домашній бісквіт, повинен бути уважним (щоб точно відміряти інгредієнти), акуратним (щоб перетворити їх у повітряну масу) і терпіння. А ще у нього має бути хороша духовка з дверцятами, що щільно закриваються. Якщо перші два пункти у вас є в наявності, а ось із духовкою проблеми, то цей рецепт саме для вас.

"Це Смак" пропонує рецепт бісквітів, які можна приготувати навіть без духовки – для цього вам потрібна лише сковорода. На вигляд вони більше схожі на пишні оладки, але на смак — точнісінько бісквітні коржі на молоці. Ваше завдання – дотримуватися рецепту та смажити на слабкому вогні: вироби миттєво схоплюються та можуть підгоріти.

Як приготувати бісквіти на сковороді

Інгредієнти на 4 порції:

пшеничне борошно — 3 ст. л.;

яйце – 3 шт.;

сіль — 1 щіпка;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

молоко – 1 ст. л.;

соняшникова олія – 2 ст. л.;

цукрова пудра – на свій смак.

Спосіб приготування:

Відокремте жовтки від білків. Жовтки змішайте з молоком, білки роздільно збийте із сіллю до пишної піни. Обережно з’єднайте білки з жовтками. В окрему миску просійте борошно з розпушувачем. Плавно помішуючи віночком яєчну масу, введіть у неї борошно. Перемішайте. Поставте сковороду на слабкий вогонь, влийте трохи олії, злегка прогрійте. Викладайте ложкою коржі бажаного розміру. Смажте хвилину з кожного боку.

Готові вироби викладіть на блюдо та посипте цукровою пудрою. Заваріть улюблений чай та насолоджуйтесь бісквітами. Смачного!