Больше не будете жарить кабачки: рецепт бюджетного ужина на всю семью
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Может быть гарниром или самостоятельным блюдом
Сейчас, в сезон кабачков, каждое второе блюдо включает эти вкусные и полезные овощи. Если вы уже готовили вкусные бюджетные кабачковые шарики с мясом, обратите внимание на этот рецепт запеканки.
Блюдо получается очень сочным и сытным. А еще ее очень просто готовить. Рецептом поделились на портале "Колежанка".
Ингредиенты:
- кабачки – 3 шт. (750 г);
- масло – 1 ст. л.;
- сметана – 350 г;
- творог – 100 г;
- укроп – 1 пучок:
- сушеный чеснок – 0,5 ч. л.;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Кабачки моем, отрезаем плодоножки. Нарезаем их на тонкие кружочки примерно 5 мм в толщину. Перекладываем нарезанные кабачки в глубокий сосуд, добавляем 0,5 ложки соли, немного черного перца и хорошо перемешиваем.
- Включаем духовку. Для заливки в миске смешиваем сметану, творог, нарезанный укроп, соль, перец и сухой чеснок. Хорошо перемешиваем до однородности.
- Форму для запекания тщательно смазываем растительным маслом. Не забываем о дне и бортиках. Выкладываем кабачки. Заливаем сметанно-творожной заливкой по всей поверхности кабачков.
- Сверху запеканку можно присыпать твердым сыром.
- Выпекаем блюдо в разогретой духовке при температуре 180 градусов. Время приготовления – примерно 30 минут.
Готовая запеканка получается очень ароматной и аппетитной. Ее нужно подавать горячей. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму супервкусный кабачковый салат.