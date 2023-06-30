Больше не будете жарить кабачки: рецепт бюджетного ужина на всю семью

Может быть гарниром или самостоятельным блюдом

Сейчас, в сезон кабачков, каждое второе блюдо включает эти вкусные и полезные овощи. Если вы уже готовили вкусные бюджетные кабачковые шарики с мясом, обратите внимание на этот рецепт запеканки.

Блюдо получается очень сочным и сытным. А еще ее очень просто готовить. Рецептом поделились на портале "Колежанка".

Ингредиенты:

кабачки – 3 шт. (750 г);

масло – 1 ст. л.;

сметана – 350 г;

творог – 100 г;

укроп – 1 пучок:

сушеный чеснок – 0,5 ч. л.;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Кабачки моем, отрезаем плодоножки. Нарезаем их на тонкие кружочки примерно 5 мм в толщину. Перекладываем нарезанные кабачки в глубокий сосуд, добавляем 0,5 ложки соли, немного черного перца и хорошо перемешиваем. Включаем духовку. Для заливки в миске смешиваем сметану, творог, нарезанный укроп, соль, перец и сухой чеснок. Хорошо перемешиваем до однородности. Форму для запекания тщательно смазываем растительным маслом. Не забываем о дне и бортиках. Выкладываем кабачки. Заливаем сметанно-творожной заливкой по всей поверхности кабачков. Сверху запеканку можно присыпать твердым сыром. Выпекаем блюдо в разогретой духовке при температуре 180 градусов. Время приготовления – примерно 30 минут.

Готовая запеканка получается очень ароматной и аппетитной. Ее нужно подавать горячей. Также мы рассказывали, как закрыть на зиму супервкусный кабачковый салат.