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Кабачки как шашлычки: без этого салата вы больше не сядете обедать

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Неподражаемые консервированные кабачки со вкусом шашлыка
Неподражаемые консервированные кабачки со вкусом шашлыка. Фото apostrophe.ua

Закуска со вкусом мяса

Кабачки – идеальный овощ. Из них можно приготовить множество блюд: непревзойденные оладьи, пиццу, запеканку, нафаршировать мясом, а также замариновать или закрыть пикантный салат на зиму.

Сегодня вместе с "Сім’я і дім" делимся рецептом консервированных кабачков, которые по вкусу будут очень похожи на шашлык. Нежные, ароматные и пикантные овощи разлетятся со стола на раз-два. Идем запасаться вкусностями на зиму!

Как приготовить консервированные кабачки со вкусом шашлыка

Ингредиенты на 4 банки по 0,5 л.

  • 2 кг молодых кабачков (если старые – очистить от кожи);
  • 1,5 кг лука;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 ст. ложка соли; 2 ст. ложки сахара;
  • 1 п. приправы к шашлыку; 50 мл уксуса;
  • 1 ч. л. черного молотого перца;
  • 50 мл растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Кабачки порезать кружочками, полить растительным маслом и перемешать.
  2. Поджарить порезанные кабачки по бокам на сухой сковороде. Лук порезать колечками, посолить и примять. Выложить на нее остывшие кабачки выложить на лук.
  3. Посыпать кабачки специями, добавить уксус, сахар и перемешать, положить сверху фитиль и оставить на ночь.
  4. Переложить кабачки в стерильные банки, залить образовавшимся соком и стерилизовать из расчета 15 минут на каждую полулитровую банку. Кабачки готовы!

Ранее "Телеграф" делился рецептом необычных малосольных кабачков. У них есть только один недостаток — закуска очень быстро заканчивается!

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