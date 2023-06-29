Кабачки как шашлычки: без этого салата вы больше не сядете обедать
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Закуска со вкусом мяса
Кабачки – идеальный овощ. Из них можно приготовить множество блюд: непревзойденные оладьи, пиццу, запеканку, нафаршировать мясом, а также замариновать или закрыть пикантный салат на зиму.
Сегодня вместе с "Сім’я і дім" делимся рецептом консервированных кабачков, которые по вкусу будут очень похожи на шашлык. Нежные, ароматные и пикантные овощи разлетятся со стола на раз-два. Идем запасаться вкусностями на зиму!
Как приготовить консервированные кабачки со вкусом шашлыка
Ингредиенты на 4 банки по 0,5 л.
- 2 кг молодых кабачков (если старые – очистить от кожи);
- 1,5 кг лука;
- 1 головка чеснока;
- 1 ст. ложка соли; 2 ст. ложки сахара;
- 1 п. приправы к шашлыку; 50 мл уксуса;
- 1 ч. л. черного молотого перца;
- 50 мл растительного масла.
Способ приготовления:
- Кабачки порезать кружочками, полить растительным маслом и перемешать.
- Поджарить порезанные кабачки по бокам на сухой сковороде. Лук порезать колечками, посолить и примять. Выложить на нее остывшие кабачки выложить на лук.
- Посыпать кабачки специями, добавить уксус, сахар и перемешать, положить сверху фитиль и оставить на ночь.
- Переложить кабачки в стерильные банки, залить образовавшимся соком и стерилизовать из расчета 15 минут на каждую полулитровую банку. Кабачки готовы!
Ранее "Телеграф" делился рецептом необычных малосольных кабачков. У них есть только один недостаток — закуска очень быстро заканчивается!