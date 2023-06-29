Кабачки как шашлычки: без этого салата вы больше не сядете обедать

Закуска со вкусом мяса

Кабачки – идеальный овощ. Из них можно приготовить множество блюд: непревзойденные оладьи, пиццу, запеканку, нафаршировать мясом, а также замариновать или закрыть пикантный салат на зиму.

Сегодня вместе с "Сім’я і дім" делимся рецептом консервированных кабачков, которые по вкусу будут очень похожи на шашлык. Нежные, ароматные и пикантные овощи разлетятся со стола на раз-два. Идем запасаться вкусностями на зиму!

Как приготовить консервированные кабачки со вкусом шашлыка

Ингредиенты на 4 банки по 0,5 л.

2 кг молодых кабачков (если старые – очистить от кожи);

1,5 кг лука;

1 головка чеснока;

1 ст. ложка соли; 2 ст. ложки сахара;

1 п. приправы к шашлыку; 50 мл уксуса;

1 ч. л. черного молотого перца;

50 мл растительного масла.

Способ приготовления:

Кабачки порезать кружочками, полить растительным маслом и перемешать. Поджарить порезанные кабачки по бокам на сухой сковороде. Лук порезать колечками, посолить и примять. Выложить на нее остывшие кабачки выложить на лук. Посыпать кабачки специями, добавить уксус, сахар и перемешать, положить сверху фитиль и оставить на ночь. Переложить кабачки в стерильные банки, залить образовавшимся соком и стерилизовать из расчета 15 минут на каждую полулитровую банку. Кабачки готовы!

Ранее "Телеграф" делился рецептом необычных малосольных кабачков. У них есть только один недостаток — закуска очень быстро заканчивается!