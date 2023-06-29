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Кабачки як шашлички: без цього салату ви більше не сядете обідати

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Неповторні консервовані кабачки зі смаком шашлику
Неповторні консервовані кабачки зі смаком шашлику. Фото apostrophe.ua

Закуска зі смаком м’яса

Кабачки — ідеальний овоч. З них можна приготувати безліч страв: неперевершені оладки, піцу, запіканку, нафарширувати м’ясом, а також замаринувати або закрити пікантний салат на зиму.

Сьогодні разом із "Сім’я і дім" ділимося рецептом консервованих кабачків, які за смаком будуть дуже схожі на шашлик. Ніжні, ароматні та пікантні овочі розлетяться зі столу на раз-два. Ідемо запасатися смакотами на зиму!

Як приготувати консервовані кабачки зі смаком шашлику

Інгредієнти на 4 банки по 0,5 л.

  • 2 кг молодих кабачків (якщо старі – очистити від шкіри);
  • 1,5 кг цибулі;
  • 1 головка часнику;
  • 1 ст. ложка солі; 2 ст. ложки цукру;
  • 1 п. приправи до шашлику; 50 мл оцту;
  • 1 ч. л. чорного меленого перцю;
  • 50 мл олії.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки порізати кружальцями, полити олією і перемішати.
  2. Підсмажити порізані кабачки з обох боків на сухій сковороді. Цибулю нарізати кільцями, посолити і прим’яти. Викласти на неї охолоджені кабачки викласти на цибулю.
  3. Посипати кабачки спеціями, додати оцет, цукор і перемішати, покласти зверху ґніт і залишити на ніч.
  4. Перекласти кабачки в стерильні банки, залити соком, що утворився, і стерилізувати з розрахунку 15 хвилин на кожну півлітрову банку. Кабачкі готові!

Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайних малосольних кабачків. У них є лише один недолік – закуска дуже швидко закінчується!

Теги:
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