Ніхто не здогадається, що в рецепті немає білих грибів: незвичайний рецепт кабачків
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Усі здивуються, що у рецепті немає грибів
Соковиті та свіжі кабачки – справжній скарб для господинь, адже з них можна приготувати багато страв. Коли робити смачні заготівлі на зиму із сезонних овочів, як не зараз?
Сьогодні ми із "СОДа" розповімо, як законсервувати кабачки. Але не просто, а так, щоб вони були схожі на білі гриби. Здивуйтеся самі та здивуйте своїх близьких такою консервацією!
Як приготувати консервовані кабачки
Інгредієнти:
- 1,5 кг молодих кабачків;
- 4 зуб. часнику;
- 1 ст. л. солі;
- 1 ч. л. чорного меленого перцю;
- 3 ст. л. цукру;
- 120 мл соняшникової олії;
- 120 мл оцту 9%;
- 1 перець чилі;
- 20 г кропу;
- 20 г петрушки.
Спосіб приготування:
- Кабачки необхідно промити та нарізати шматочками середнього розміру. Помістити овочі в глибоку посудину.
- Часник потрібно очистити та пропустити через прес. Додайте до кабачків разом із цукром, сіллю, олією та чорним перцем. Полийте оцтом.
- Порізану зелень разом із нарізаними кільцями гострим перцем також потрібно додати до кабачків, ретельно перемішати та залишити на 3 години.
- Кабачки потрібно розкласти банками, залити соком, простерилізувати 8 хвилин і закрити.
- Банки потрібно перевернути верх дном і всіх огорнути теплим покривалом.
Блюдо готове. Вам залишається подавати їх до улюбленої м’ясної страви та насолоджуватися!