Ніхто не здогадається, що в рецепті немає білих грибів: незвичайний рецепт кабачків

Усі здивуються, що у рецепті немає грибів

Соковиті та свіжі кабачки – справжній скарб для господинь, адже з них можна приготувати багато страв. Коли робити смачні заготівлі на зиму із сезонних овочів, як не зараз?

Сьогодні ми із "СОДа" розповімо, як законсервувати кабачки. Але не просто, а так, щоб вони були схожі на білі гриби. Здивуйтеся самі та здивуйте своїх близьких такою консервацією!

Як приготувати консервовані кабачки

Інгредієнти:

1,5 кг молодих кабачків;

4 зуб. часнику;

1 ст. л. солі;

1 ч. л. чорного меленого перцю;

3 ст. л. цукру;

120 мл соняшникової олії;

120 мл оцту 9%;

1 перець чилі;

20 г кропу;

20 г петрушки.

Спосіб приготування:

Кабачки необхідно промити та нарізати шматочками середнього розміру. Помістити овочі в глибоку посудину. Часник потрібно очистити та пропустити через прес. Додайте до кабачків разом із цукром, сіллю, олією та чорним перцем. Полийте оцтом. Порізану зелень разом із нарізаними кільцями гострим перцем також потрібно додати до кабачків, ретельно перемішати та залишити на 3 години. Кабачки потрібно розкласти банками, залити соком, простерилізувати 8 хвилин і закрити. Банки потрібно перевернути верх дном і всіх огорнути теплим покривалом.

Блюдо готове. Вам залишається подавати їх до улюбленої м’ясної страви та насолоджуватися!