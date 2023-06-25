Никто не догадается, что в рецепте нет белых грибов: необычный рецепт кабачков

Все удивятся, что в рецепте нет грибов

Сочные и свежие кабачки – настоящее сокровище для хозяек, ведь из них можно приготовить множество блюд. Когда делать вкусные заготовки на зиму из сезонных овощей, как не сейчас?

Сегодня мы из "СОДа" расскажем, как законсервировать кабачки. Но не просто, а так, чтобы они походили на белые грибы. Удивитесь сами и удивите своих близких такой консервацией!

Как приготовить консервированные кабачки

Ингредиенты:

1,5 кг молодых кабачков;

4 зуб. чеснока;

1 ст. л. соли;

1 ч. л. черного молотого перца;

3 ст. л. сахара;

120 мл подсолнечного масла;

120 мл уксуса 9%;

1 перец чили;

20 г укропа;

20 г петрушки.

Способ приготовления:

Кабачки необходимо промыть и нарезать кусочками среднего размера. Поместить овощи в глубокий сосуд. Чеснок нужно очистить и пропустить через пресс. Добавьте к кабачкам вместе с сахаром, солью, растительным маслом и черным перцем. Полейте уксусом. Порезанную зелень вместе с нарезанными кольцами острым перцем также нужно добавить в кабачки, тщательно перемешать и оставить на 3 часа. Кабачки нужно разложить по банкам, залить соком, простерилизовать 8 минут и закрыть. Банки нужно перевернуть верх дном и всех окутать теплым покрывалом.

Блюдо готово. Вам остается подавать их к любимому мясному блюду и наслаждаться!