Лазанья з кабачками: рецепт, після якого гості оближуть і тарілку, і пальці

Якщо немає листя для лазаньї, вас врятують кабачки!

Лазанья — смачна і ситна страва італійської кухні. Вона стала улюбленою у багатьох із нас.

Але іноді буває, що поласувати цією стравою хочеться, але під рукою немає макаронного листя. "1 хвилина" радить їх замінити звичайними молодими кабачками. Кабачкова лазанья виходить такою ж смачною.

Як приготувати кабачкову лазанью

Інгредієнти:

3 молоді кабачки;

0,5 кг білих грибів;

150 г плавленого сиру;

170 мл кефіру;

600 г курячого фаршу;

60 г томатної пасти;

3 цибулини;

1 морквина;

2 яйця;

40 г зелені;

1 ст. л. висівок;

2 зубці часнику;

сіль, олія.

Спосіб приготування:

На сковороду налийте олії та підсмажте нарізані шматочками гриби. Поріжте цибулю, а часник вичавте через прес. Розділіть масу на дві порції. Одну частину додайте до грибів та доведіть до напівготовності. Посоліть. Кабачки наріжте тонкими пластинами приблизно 2 мм завтовшки. На іншій сковороді підсмажте фарш, додавши трохи олії та решту цибулі з часником. Трохи підсоліть та підсмажте протягом 3 хвилин. Додайте натерту моркву, перемішайте та заправте томатною пастою. Після цього згасіть не більше 5 хвилин та зніміть з вогню. Для соусу збийте яйця з кефіром та висівками. Форму змастіть олією, викладіть на дно третину кабачкових слайсів. Зверху розкладіть фарш, посипте зеленню та полийте соусом. Потім додайте ще одну третину кабачків. Далі шар грибів, посипавши їх зеленню, додавши соус. Нарешті викладіть інші кабачки, вилийте весь соус, що залишився, і посипте натертим сиром. Виставте духовку на 175 градусів та запікайте лазанью 40 хвилин.

Ще один спрощений варіант лазаньї – з лаваша. Готується вона швидко, але так само швидко з’їдається.