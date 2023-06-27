Рецепт без заморочок, а результат — розкішний: як приготувати малосольні кабачки

Приголомшлива закуска без турбот і турбот

Малосольними можуть бути не лише улюблені огірочки, але й молоді кабачки. Не полінуйтеся і заготуйте кілька баночок маринованих кабачків на зиму — і рідні точно подякують вам.

Разом із Shuba розкриємо секрет приготування приголомшливих малосольних кабачків. Готуйте консервацію на зиму разом з нами та пригощайте своїх рідних смачними та корисними закусками у холодну пору року.

Як приготувати малосольні кабачки

Інгредієнти на 10 порцій:

кабачки — 2.5 кг;

вода — 1.5 л;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

часник, головка — 1 шт.;

кріп, парасольки — 4 шт.;

вишня, листя – 4 шт.

Спосіб приготування:

Кабачки помийте, обсушіть, очистьте і наріжте невеликими шматочками. Зелень промийте. Простерилізуйте банки та покладіть в них листя вишні, парасольки кропу і по 1-2 зубчики часнику в кожну банку, а потім щільно покладіть кабачки. Для приготування маринаду розчиніть сіль та цукор у воді, поставте на вогонь, доведіть до кипіння та одразу зніміть з вогню. Залийте маринадом кабачки. Накрийте капроновими та залиште при кімнатній температурі на 12-14 годин. Спробуйте кабачки: якщо вони просолилися – подавайте на стіл, якщо ні – залиште ще на 8-10 годин.

Такі кабачки можна подавати до м’ясних страв, наприклад, до фаршированої курки польською. Смачного!