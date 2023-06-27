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Рецепт без заморочек, а результат - шикарный: как приготовить малосольные кабачки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Достойная замена огурцам - малосольные кабачки
Достойная замена огурцам - малосольные кабачки. Фото shuba.life

Потрясающая закуска без хлопот и забот

Малосольными могут быть не только любимые огурчики, но и молодые кабачки. Не поленитесь и заготовьте несколько баночек маринованных кабачков на зиму — и родные точно скажут вам спасибо.

Вместе с Shuba раскроем секрет приготовления потрясающих малосольных кабачков. Готовьте консервацию на зиму вместе с нами и угощайте своих родных вкусными и полезными закусками в холодное время года.

Как приготовить малосольные кабачки

Ингредиенты на 10 порций:

  • кабачки — 2.5 кг;
  • вода — 1.5 л;
  • соль — 3 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • чеснок, головка — 1 шт.;
  • укроп, зонтики — 4 шт.;
  • вишня, листья — 4 шт.

Способ приготовления:

  1. Кабачки помойте, обсушите, очистите и нарежьте небольшими кусочками. Зелень помойте.
  2. Простерилизуйте банки и заложите в них листья вишни, зонтики укропа и по 1-2 зубчика чеснока в каждую банку, а затем плотно заложите кабачком.
  3. Для приготовления маринада растворите соль и сахар в воде, поставьте на огонь, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Залейте маринадом кабачки.
  4. Накройте капроновыми и оставьте при комнатной температуре на 12-14 часов. Попробуйте кабачки: если они просолились — подавайте на стол, если нет — оставьте еще на 8-10 часов.

Такие кабачки можно подавать к мясным блюдам, например, к фаршированной курице по-польски. Приятного аппетита!

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