Рецепт без заморочек, а результат - шикарный: как приготовить малосольные кабачки
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Потрясающая закуска без хлопот и забот
Малосольными могут быть не только любимые огурчики, но и молодые кабачки. Не поленитесь и заготовьте несколько баночек маринованных кабачков на зиму — и родные точно скажут вам спасибо.
Вместе с Shuba раскроем секрет приготовления потрясающих малосольных кабачков. Готовьте консервацию на зиму вместе с нами и угощайте своих родных вкусными и полезными закусками в холодное время года.
Как приготовить малосольные кабачки
Ингредиенты на 10 порций:
- кабачки — 2.5 кг;
- вода — 1.5 л;
- соль — 3 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- чеснок, головка — 1 шт.;
- укроп, зонтики — 4 шт.;
- вишня, листья — 4 шт.
Способ приготовления:
- Кабачки помойте, обсушите, очистите и нарежьте небольшими кусочками. Зелень помойте.
- Простерилизуйте банки и заложите в них листья вишни, зонтики укропа и по 1-2 зубчика чеснока в каждую банку, а затем плотно заложите кабачком.
- Для приготовления маринада растворите соль и сахар в воде, поставьте на огонь, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Залейте маринадом кабачки.
- Накройте капроновыми и оставьте при комнатной температуре на 12-14 часов. Попробуйте кабачки: если они просолились — подавайте на стол, если нет — оставьте еще на 8-10 часов.
Такие кабачки можно подавать к мясным блюдам, например, к фаршированной курице по-польски. Приятного аппетита!