Рецепт без заморочек, а результат - шикарный: как приготовить малосольные кабачки

Потрясающая закуска без хлопот и забот

Малосольными могут быть не только любимые огурчики, но и молодые кабачки. Не поленитесь и заготовьте несколько баночек маринованных кабачков на зиму — и родные точно скажут вам спасибо.

Вместе с Shuba раскроем секрет приготовления потрясающих малосольных кабачков. Готовьте консервацию на зиму вместе с нами и угощайте своих родных вкусными и полезными закусками в холодное время года.

Как приготовить малосольные кабачки

Ингредиенты на 10 порций:

кабачки — 2.5 кг;

вода — 1.5 л;

соль — 3 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

чеснок, головка — 1 шт.;

укроп, зонтики — 4 шт.;

вишня, листья — 4 шт.

Способ приготовления:

Кабачки помойте, обсушите, очистите и нарежьте небольшими кусочками. Зелень помойте. Простерилизуйте банки и заложите в них листья вишни, зонтики укропа и по 1-2 зубчика чеснока в каждую банку, а затем плотно заложите кабачком. Для приготовления маринада растворите соль и сахар в воде, поставьте на огонь, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Залейте маринадом кабачки. Накройте капроновыми и оставьте при комнатной температуре на 12-14 часов. Попробуйте кабачки: если они просолились — подавайте на стол, если нет — оставьте еще на 8-10 часов.

Такие кабачки можно подавать к мясным блюдам, например, к фаршированной курице по-польски. Приятного аппетита!