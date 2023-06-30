Більше не будете смажити кабачки: рецепт бюджетної вечері на всю сім’ю

Може бути гарніром або й самостійною стравою

Зараз, в сезон кабачків, кожна друга страва на столі включає ці смачні та корисні овочі. Якщо ви вже готували смачні бюджетні кабачкові кульки з м’ясом, зверніть увагу на цей рецепт запіканки.

Страва виходить дуже соковитою та ситною. А ще її дуже просто готувати. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти:

кабачки – 3 шт. (750 г);

олія – 1 ст.л.;

сметана – 350 г;

сир кисломолочний – 100 г;

кріп – 1 пучок:

сушений часник – 0,5 ч.л.;

сіль, перець — до смаку.

Спосіб приготування:

Кабачки миємо, відрізаємо плодоніжки. Нарізаємо їх на тонкі кружальця приблизно 5 мм в товщину. Перекладаємо нарізані кабачки у глибоку посудину, додаємо пів чайної ложки солі, трохи чорного перцю і добре перемішуємо. Вмикаємо духовку. Для заливки у мисці змішуємо сметану, кисломолочний сир, нарізаний кріп, сіль, перець і сухий часник. Добре перемішуємо до однорідності. Форму для запікання ретельно змащуємо олією. Не забуваємо про дно та бортики. Викладаємо кабачки. Заливаємо сметанно-сирною заливкою по всій поверхні кабачків. Зверху запіканку можна присипати твердим сиром. Випікаємо страву у розігрітій духовці при температурі 180 градусів. Час приготування — приблизно 30 хвилин.

Готова запіканка виходить дуже ароматною та апетитною. Її потрібно подавати гарячою. Також ми розповідали, як закрити на зиму суперсмачний кабачковий салат.