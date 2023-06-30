Більше не будете смажити кабачки: рецепт бюджетної вечері на всю сім’ю
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Може бути гарніром або й самостійною стравою
Зараз, в сезон кабачків, кожна друга страва на столі включає ці смачні та корисні овочі. Якщо ви вже готували смачні бюджетні кабачкові кульки з м’ясом, зверніть увагу на цей рецепт запіканки.
Страва виходить дуже соковитою та ситною. А ще її дуже просто готувати. Рецептом поділились на порталі "Коліжанка".
Інгредієнти:
- кабачки – 3 шт. (750 г);
- олія – 1 ст.л.;
- сметана – 350 г;
- сир кисломолочний – 100 г;
- кріп – 1 пучок:
- сушений часник – 0,5 ч.л.;
- сіль, перець — до смаку.
Спосіб приготування:
- Кабачки миємо, відрізаємо плодоніжки. Нарізаємо їх на тонкі кружальця приблизно 5 мм в товщину. Перекладаємо нарізані кабачки у глибоку посудину, додаємо пів чайної ложки солі, трохи чорного перцю і добре перемішуємо.
- Вмикаємо духовку. Для заливки у мисці змішуємо сметану, кисломолочний сир, нарізаний кріп, сіль, перець і сухий часник. Добре перемішуємо до однорідності.
- Форму для запікання ретельно змащуємо олією. Не забуваємо про дно та бортики. Викладаємо кабачки. Заливаємо сметанно-сирною заливкою по всій поверхні кабачків.
- Зверху запіканку можна присипати твердим сиром.
- Випікаємо страву у розігрітій духовці при температурі 180 градусів. Час приготування — приблизно 30 хвилин.
Готова запіканка виходить дуже ароматною та апетитною. Її потрібно подавати гарячою. Також ми розповідали, як закрити на зиму суперсмачний кабачковий салат.