Укр

Будете есть банку за раз: рецепт удивительной заготовки, с которой зелень остается, как из грядки

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Готовить с таким укропом – одно удовольствие
Готовить с таким укропом – одно удовольствие. Фото varimedobroty.cz

Лучший способ сохранить укроп

Мы рассказывали о чудо-заготовке из чесночных стрелок. Пока сезон свежей зелени в разгаре, стоит заготовить еще и укроп.

Рассказываем, как приготовить вкусную пасту. Ею можно заправлять свежие овощные салаты, использовать как соус, добавлять в разные маринады для овощей и мяса, и просто смазывать на хлеб. Рецептом поделились на портале " Школа Жизни ". Из этого количества компонентов выходит 2 банки по 0,4 л.

Ингредиенты:

  • Укроп – 400 г (вместе со стеблями)
  • Грецкие орехи – 80 г
  • Чеснок – 4-5 зубчика
  • Цедра 1 лимона
  • Сок 1 лимона
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Соль – 1,5 ч. л.
  • Подсолнечное масло – 150-180 мл.

Способ приготовления:

  1. Укроп произвольно нарезаем вместе со стеблями. Перекладываем в чашу блендера. Добавляем чеснок, цедру и сок одного лимона.
  2. Грецкие орехи заливаем крутым кипятком, оставляем на 5 минут. Затем обжариваем на сухой сковороде до слегка золотистого цвета.
  3. Когда орехи остынут, тоже перекладываем их в блендер. Всыпаем сахар, соль, вливаем растительное масло и перемалываем в кашу до полной однородности.
  4. Готовую пасту раскладываем по сухим чистым баночкам, закручиваем крышками. Убираем для хранения в холодильник или погреб.

В таком виде паста хранится до двух месяцев. Для более продолжительного хранения пасту следует заморозить. Также мы рассказывали, как заморозить помидоры.

Теги:
#Рецепт #Укроп #Заготовка