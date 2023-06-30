Будете есть банку за раз: рецепт удивительной заготовки, с которой зелень остается, как из грядки

Лучший способ сохранить укроп

Мы рассказывали о чудо-заготовке из чесночных стрелок. Пока сезон свежей зелени в разгаре, стоит заготовить еще и укроп.

Рассказываем, как приготовить вкусную пасту. Ею можно заправлять свежие овощные салаты, использовать как соус, добавлять в разные маринады для овощей и мяса, и просто смазывать на хлеб. Рецептом поделились на портале " Школа Жизни ". Из этого количества компонентов выходит 2 банки по 0,4 л.

Ингредиенты:

Укроп – 400 г (вместе со стеблями)

Грецкие орехи – 80 г

Чеснок – 4-5 зубчика

Цедра 1 лимона

Сок 1 лимона

Сахар – 1 ч. л.

Соль – 1,5 ч. л.

Подсолнечное масло – 150-180 мл.

Способ приготовления:

Укроп произвольно нарезаем вместе со стеблями. Перекладываем в чашу блендера. Добавляем чеснок, цедру и сок одного лимона. Грецкие орехи заливаем крутым кипятком, оставляем на 5 минут. Затем обжариваем на сухой сковороде до слегка золотистого цвета. Когда орехи остынут, тоже перекладываем их в блендер. Всыпаем сахар, соль, вливаем растительное масло и перемалываем в кашу до полной однородности. Готовую пасту раскладываем по сухим чистым баночкам, закручиваем крышками. Убираем для хранения в холодильник или погреб.

В таком виде паста хранится до двух месяцев. Для более продолжительного хранения пасту следует заморозить. Также мы рассказывали, как заморозить помидоры.