Будете есть банку за раз: рецепт удивительной заготовки, с которой зелень остается, как из грядки
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Лучший способ сохранить укроп
Мы рассказывали о чудо-заготовке из чесночных стрелок. Пока сезон свежей зелени в разгаре, стоит заготовить еще и укроп.
Рассказываем, как приготовить вкусную пасту. Ею можно заправлять свежие овощные салаты, использовать как соус, добавлять в разные маринады для овощей и мяса, и просто смазывать на хлеб. Рецептом поделились на портале " Школа Жизни ". Из этого количества компонентов выходит 2 банки по 0,4 л.
Ингредиенты:
- Укроп – 400 г (вместе со стеблями)
- Грецкие орехи – 80 г
- Чеснок – 4-5 зубчика
- Цедра 1 лимона
- Сок 1 лимона
- Сахар – 1 ч. л.
- Соль – 1,5 ч. л.
- Подсолнечное масло – 150-180 мл.
Способ приготовления:
- Укроп произвольно нарезаем вместе со стеблями. Перекладываем в чашу блендера. Добавляем чеснок, цедру и сок одного лимона.
- Грецкие орехи заливаем крутым кипятком, оставляем на 5 минут. Затем обжариваем на сухой сковороде до слегка золотистого цвета.
- Когда орехи остынут, тоже перекладываем их в блендер. Всыпаем сахар, соль, вливаем растительное масло и перемалываем в кашу до полной однородности.
- Готовую пасту раскладываем по сухим чистым баночкам, закручиваем крышками. Убираем для хранения в холодильник или погреб.
В таком виде паста хранится до двух месяцев. Для более продолжительного хранения пасту следует заморозить. Также мы рассказывали, как заморозить помидоры.