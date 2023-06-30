Рус

Будете їсти банку за раз: рецепт дивовижної заготівлі, з якою зелень залишається, наче з грядки

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Готувати з таким кропом — одне задоволення
Готувати з таким кропом — одне задоволення. Фото varimedobroty.cz

Найкращий спосіб зберегти кріп

Ми розповідали про диво-заготівлю з часникових стрілок. Поки сезон свіжої зелені в розпалі, варто заготовити ще й кріп.

Розповідаємо, як приготувати смачну пасту. Нею можна заправляти свіжі овочеві салати, використовувати як соус, додавати в різні маринади для овочів і м’яса, і просто мастити на хліб. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". З цієї кількості компонентів виходить 2 банки по 0,4 л.

Інгредієнти:

  • Кріп – 400 г (разом зі стеблами)
  • Волоські горіхи – 80 г
  • Часник – 4-5 зубчики
  • Цедра 1 лимона
  • Сік 1 лимона
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Сіль – 1,5 ч. л.
  • Соняшникова олія – 150-180 мл.

Спосіб приготування:

  1. Кріп довільно нарізаємо разом зі стеблами. Перекладаємо в чашу блендера. Додаємо часник, цедру та сік одного лимона.
  2. Волоські горіхи заливаємо окропом, залишаємо на 5 хвилин. Потім обсмажуємо на сухій сковороді до злегка золотистого кольору.
  3. Коли горіхи охолонуть, теж перекладаємо їх у блендер. Всипаємо цукор, сіль, вливаємо олію і перемелюємо в кашу до повної однорідності.
  4. Готову пасту розкладаємо по сухих чистих баночках, закручуємо кришками. Прибираємо для зберігання в холодильник чи льох.

У такому вигляді паста зберігається до двох місяців. Для більш тривалого зберігання пасту варто заморозити. Також ми розповідали, як заморозити помідори.

Теги:
#Рецепт #Кріп #Заготівля