Будете їсти банку за раз: рецепт дивовижної заготівлі, з якою зелень залишається, наче з грядки
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Найкращий спосіб зберегти кріп
Ми розповідали про диво-заготівлю з часникових стрілок. Поки сезон свіжої зелені в розпалі, варто заготовити ще й кріп.
Розповідаємо, як приготувати смачну пасту. Нею можна заправляти свіжі овочеві салати, використовувати як соус, додавати в різні маринади для овочів і м’яса, і просто мастити на хліб. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". З цієї кількості компонентів виходить 2 банки по 0,4 л.
Інгредієнти:
- Кріп – 400 г (разом зі стеблами)
- Волоські горіхи – 80 г
- Часник – 4-5 зубчики
- Цедра 1 лимона
- Сік 1 лимона
- Цукор – 1 ч. л.
- Сіль – 1,5 ч. л.
- Соняшникова олія – 150-180 мл.
Спосіб приготування:
- Кріп довільно нарізаємо разом зі стеблами. Перекладаємо в чашу блендера. Додаємо часник, цедру та сік одного лимона.
- Волоські горіхи заливаємо окропом, залишаємо на 5 хвилин. Потім обсмажуємо на сухій сковороді до злегка золотистого кольору.
- Коли горіхи охолонуть, теж перекладаємо їх у блендер. Всипаємо цукор, сіль, вливаємо олію і перемелюємо в кашу до повної однорідності.
- Готову пасту розкладаємо по сухих чистих баночках, закручуємо кришками. Прибираємо для зберігання в холодильник чи льох.
У такому вигляді паста зберігається до двох місяців. Для більш тривалого зберігання пасту варто заморозити. Також ми розповідали, як заморозити помідори.