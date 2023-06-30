Будете їсти банку за раз: рецепт дивовижної заготівлі, з якою зелень залишається, наче з грядки

Найкращий спосіб зберегти кріп

Ми розповідали про диво-заготівлю з часникових стрілок. Поки сезон свіжої зелені в розпалі, варто заготовити ще й кріп.

Розповідаємо, як приготувати смачну пасту. Нею можна заправляти свіжі овочеві салати, використовувати як соус, додавати в різні маринади для овочів і м’яса, і просто мастити на хліб. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". З цієї кількості компонентів виходить 2 банки по 0,4 л.

Інгредієнти:

Кріп – 400 г (разом зі стеблами)

Волоські горіхи – 80 г

Часник – 4-5 зубчики

Цедра 1 лимона

Сік 1 лимона

Цукор – 1 ч. л.

Сіль – 1,5 ч. л.

Соняшникова олія – 150-180 мл.

Спосіб приготування:

Кріп довільно нарізаємо разом зі стеблами. Перекладаємо в чашу блендера. Додаємо часник, цедру та сік одного лимона. Волоські горіхи заливаємо окропом, залишаємо на 5 хвилин. Потім обсмажуємо на сухій сковороді до злегка золотистого кольору. Коли горіхи охолонуть, теж перекладаємо їх у блендер. Всипаємо цукор, сіль, вливаємо олію і перемелюємо в кашу до повної однорідності. Готову пасту розкладаємо по сухих чистих баночках, закручуємо кришками. Прибираємо для зберігання в холодильник чи льох.

У такому вигляді паста зберігається до двох місяців. Для більш тривалого зберігання пасту варто заморозити. Також ми розповідали, як заморозити помідори.