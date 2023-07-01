Все смешайте и поставьте в духовку: 20 минут - и кексы готовы
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С этой сладостью вы забудете о других сладостях
Кексы или маффины – очень вкусная выпечка, которую несложно приготовить в домашних условиях. Они бывают разных вкусов – все зависит только от ваших собственных предпочтений.
Если же вы любите в выпечке вкус цитруса, вместе с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить апельсиновые маффины. Мягкие, ароматные кексы получатся невероятными по вкусу и вы будете чаевать только с ними.
Как приготовить апельсиновые маффины
Ингредиенты:
- 1 большой апельсин;
- 150 г сахара;
- 150 г сливочного масла или маргарина;
- 3 яйца;
- 250 г муки;
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- ванильный сахар – 1 ч.л. (по желанию).
Способ приготовления:
- Апельсин моем под проточной водой, насухо вытираем. Снимаем верхний слой цедры с помощью специального ножа или мелкой терки.
- Разрезаем апельсин пополам и начинаем выжимать сок – должно получиться около 150 мл. апельсинового сока.
- Размягченное сливочное масло растираем с сахарным песком и ванильным сахаром. Добавляем яйца, апельсиновый сок, выкладываем апельсиновую цедру и размешиваем.
- Добавляем в муку разрыхлитель и замешиваем крутое тесто.
- Смазываем формы растительным маслом или сливочным маслом вместе с бортиками.
- Далее включаем духовку на 180 градусов и пока она разогревается с помощью столовой ложки наполняем формы тестом.
- Ставим кексы в предварительно разогретую духовку и запекаем около 20 минут.
Когда маффины остынут, вытаскиваем их из форм, завариваем любимый чай и наслаждаемся. Приятного аппетита!