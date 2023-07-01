Все смешайте и поставьте в духовку: 20 минут - и кексы готовы

С этой сладостью вы забудете о других сладостях

Кексы или маффины – очень вкусная выпечка, которую несложно приготовить в домашних условиях. Они бывают разных вкусов – все зависит только от ваших собственных предпочтений.

Если же вы любите в выпечке вкус цитруса, вместе с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить апельсиновые маффины. Мягкие, ароматные кексы получатся невероятными по вкусу и вы будете чаевать только с ними.

Как приготовить апельсиновые маффины

Ингредиенты:

1 большой апельсин;

150 г сахара;

150 г сливочного масла или маргарина;

3 яйца;

250 г муки;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

ванильный сахар – 1 ч.л. (по желанию).

Способ приготовления:

Апельсин моем под проточной водой, насухо вытираем. Снимаем верхний слой цедры с помощью специального ножа или мелкой терки. Разрезаем апельсин пополам и начинаем выжимать сок – должно получиться около 150 мл. апельсинового сока. Размягченное сливочное масло растираем с сахарным песком и ванильным сахаром. Добавляем яйца, апельсиновый сок, выкладываем апельсиновую цедру и размешиваем. Добавляем в муку разрыхлитель и замешиваем крутое тесто. Смазываем формы растительным маслом или сливочным маслом вместе с бортиками. Далее включаем духовку на 180 градусов и пока она разогревается с помощью столовой ложки наполняем формы тестом. Ставим кексы в предварительно разогретую духовку и запекаем около 20 минут.

Когда маффины остынут, вытаскиваем их из форм, завариваем любимый чай и наслаждаемся. Приятного аппетита!