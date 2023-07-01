Укр

Все смешайте и поставьте в духовку: 20 минут - и кексы готовы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Каждый апельсин хочет стать таким цитрусовым маффином
Каждый апельсин хочет стать таким цитрусовым маффином. Фото babusyni-retsepty

С этой сладостью вы забудете о других сладостях

Кексы или маффины – очень вкусная выпечка, которую несложно приготовить в домашних условиях. Они бывают разных вкусов – все зависит только от ваших собственных предпочтений.

Если же вы любите в выпечке вкус цитруса, вместе с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить апельсиновые маффины. Мягкие, ароматные кексы получатся невероятными по вкусу и вы будете чаевать только с ними.

Как приготовить апельсиновые маффины

Ингредиенты:

  • 1 большой апельсин;
  • 150 г сахара;
  • 150 г сливочного масла или маргарина;
  • 3 яйца;
  • 250 г муки;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • ванильный сахар – 1 ч.л. (по желанию).

Способ приготовления:

  1. Апельсин моем под проточной водой, насухо вытираем. Снимаем верхний слой цедры с помощью специального ножа или мелкой терки.
  2. Разрезаем апельсин пополам и начинаем выжимать сок – должно получиться около 150 мл. апельсинового сока.
  3. Размягченное сливочное масло растираем с сахарным песком и ванильным сахаром. Добавляем яйца, апельсиновый сок, выкладываем апельсиновую цедру и размешиваем.
  4. Добавляем в муку разрыхлитель и замешиваем крутое тесто.
  5. Смазываем формы растительным маслом или сливочным маслом вместе с бортиками.
  6. Далее включаем духовку на 180 градусов и пока она разогревается с помощью столовой ложки наполняем формы тестом.
  7. Ставим кексы в предварительно разогретую духовку и запекаем около 20 минут.

Когда маффины остынут, вытаскиваем их из форм, завариваем любимый чай и наслаждаемся. Приятного аппетита!

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